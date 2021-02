Mangel på fraktcontainere fører til varemangel og prishopp

Koronapandemien byr på utfordringer for varehandelen. Frykten i starten av pandemien var en kollaps i verdenshandelen, men det har ikke skjedd.

De av oss som har råd bruker lange dager hjemme til å kjøpe alt fra elektronikk og møbler til hjemmekontoret, til leker og biler. Det er også høy etterspørsel etter smittevernutstyr.

I tillegg til at vi handler mer på nett og kjøper flere varer, er det mangel på fraktcontainere der de fleste varer produseres, nemlig Asia.

Mangel på containere fører til skyhøye fraktpriser, noe som kommer til å gi seg utslag på prisen på varene i butikken og på nettet.

Økte priser for sluttbrukeren

I hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, ser de med økende bekymring på utviklingen.

Harald Jachwitz Andersen i Virke handel er bekymret for situasjonen. Foto: Virke

– Vi opplever at frakteskip uteblir, varer kommer ikke i tide og at fraktprisene går opp. Dette blir skjøvet over på sluttbrukeren ved økte priser, forteller direktør i Virke handel, Harald Jachwitz Andersen.

En fellesnevner for asiatiske produsentland er at de produserer mye mer enn hva de importerer. Tomme containere blir stående igjen i mottakerlandene og resultatet er en prekær mangel på containere i Asia.

I tillegg blir frakteskip liggende til kai i mottakerland uten å bli losset på grunn av nedstengte samfunn og permitterte havnearbeidere.

– Vi opplever at situasjonen er sammensatt og det er flere elementer som spiller inn som gjør situasjonen vanskelig, også i Asia. Der hører vi at produsenter ikke får deler av underleverandører, sier Andersen i Virke.

80 prosent av varetransporten går, ifølge Norges Rederiforbund, sjøveien. Enkelte skip er pålagt å gå for halv maskin, noe som forsinker leveransene.

Sesongvarer i fare

I butikkjeden Nille sliter de med å få varene fra Asia til Norge og ser nå etter alternativ transport og leverandører.

I Nille leter de etter alternative transportmuligheter og produsenter for å få varer i butikkene. Foto: Nille

– Vi ser nå på muligheten for å få enkelte varer over fra sjøtransport til tog, forklarer administrerende direktør Kjersti Hobøl.

– I tillegg har vi kontaktet produsenter i Europa med tanke på å få produsert varer der, slik at vi har sesongvarer på plass i tide, forklarer hun.

Svartebørstendenser

I møbelbransjen er utemøblene til årets sommersesong for lengst kjøpt inn fra produsentene. Det er ikke det samme som at de er kommet til Norge.

Henning Eriksen i Møbelringen frykter at utemøblene ikke kommer frem i tide i år. Foto: Møbelringen

– Om du er så heldig å få tak i en container er det ikke sikkert du får plass på et frakteskip, forteller administrerende direktør i Møbelringen, Henning Eriksen.

– Vi opplever å få nye opplysninger hver uke og vi vet fortsatt ikke om vi får alle utemøblene vi har bestilt i tide til sesongstart, forteller han.

Han sier prisene har økt kraftig etter pandemien startet.

– Det er nærmest svartebørstendenser og prisen på en fraktcontainer har femdoblet seg siden november i fjor. Dette kommer til å slå ut på utsalgspris og avhengig av varen vil prisene kunne gå opp med 35 prosent i år, for vi må ta inn de økte fraktprisene, avslutter han.