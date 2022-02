Mangel på elbilmekanikere

I yrkesfagene i videregående opplæring er det for lite fokus på elbil for dem som velger bilfag. Det mener bilbransjen, som i dag ikke får tak i lærlinger som er nok kvalifiserte på service og reparasjon av elbiler.

Petter Hellman i Møllergruppen sliter med å få nok kvalifiserte lærlinger til elbiler. Foto: Kilian Munch

– Vi har solgt elbiler siden 2013, og at dette kommer inn på læreplanen nå, betyr at det enda er to år til disse kommer ut i arbeidslivet. Da er vi i 2024 – kun året før 100 prosent av nybilsalget skal være nullutslipp, sier konsernsjef i Møller Mobility Group, Petter Hellman.

Det betyr at bilbransjen mener at det er for sent. Først nå skal elbilfaget inn på læreplanen i videregående skole.

– Vi er fornøyd med at elbil nå endelig blir en del av læreplanen, men det betyr jo at det fremdeles vil ta noen år før denne kompetansen er tilgjengelig for oss, sukker Hellman.

Det blir flere og flere elbiler på veiene våre blant annet fordi det er fordeler ved å eie en elbil. Myndighetene har også lagt til rette for å kunne anskaffe seg og bruke en elbil i Norge, men nå skal mange av dem inn på service og reparasjon, ettersom vi har hatt elbilen i rundt åtte til ni år på veiene i Norge.

Julius Flan Rustad er snart klar for fagbrevet og bruker dataprogrammer for å sjekke systemene på en elbil som skal ut for salg Foto: Thor-Albert Frøsland

Angrer ikke

– Jeg angrer ikke på yrkesvalget mitt, sier Julius Flan Rustad.

22-åringen er snart klar for fagbrevet og har gjennom læretiden også fått god innføring i elbilfaget på verkstedet. Det gjør ham verdifull for bransjen og jobb er han sikret i lang tid fremover. Da han kom ut fra videregående visste han lite om elbil.

22-årige Julius Flan Rustad kan nå ta en diagnose på en elbil og er klar for å ta fagbrevet Foto: Thor-Albert Frøsland

– Vi hadde lite om elbil i klassen og på verkstedet på skolen hadde vi ikke elbiler i det hele tatt. Vi hadde litt teori om hvordan elbiler fungerer, men det var også alt, mimrer han.

Julius kommer fra en bilfamilie og å skru bil ligger litt i blodet på ham. Han har skrudd på alt fra gokart til der han er i dag med god kompetanse på elbil.

– Nå er vi både mekanikere og teknikere, for det er veldig mye elektronikk i en ny og moderne bil, forklarer han.

Får ikke tak i kvalifiserte lærlinger

Bilbransjen er på jakt etter kvalifiserte lærlinger til verkstedene og det hender at kampen om den rette er så hard at det er lønnen som avgjør. For stiller du med riktig bakgrunn er du gull verdt for en bransje som mangler motiverte og kvalifiserte folk.

Alf Landstad møter unge som ikke har noen kunnskaper om elbil med seg når de søker om lærlingplass. Foto: Thor-Albert Frøsland

– Vi opplever et manglende nettverk som gjør at vi får de riktige søkerne, sier Alf Landstad, servicemarkedssjef i Møller Bil Asker og Bærum.

Han er ansvarlig for å finne og å ta inn lærlinger med riktig kompetanse.

– De siste årene har vi sett en endring på dem som virkelig vil inn i vår bransje. Vi ønsker jo i størst grad å ansette lærlinger som virkelig ønsker å være i bransjen, og det kan derfor gjøre det vanskelig å ansette enkelte som ikke med tydelighet viser det, forklarer han.

Det kan føre til at verkstedene får problemer med å ta unna alle elbilene som skal inn til service og reparasjoner i tiden fremover.

I tillegg har bilfagene i videregående hatt en nedadgående trend på antall søkere som vil utdanne seg innen bilfag.

Petter Hellman ønsker seg flere lærlinger til bilfaget. Spesielt oppfordrer han jenter til å søke seg til et spennende fagfelt. Foto: Kilian Munch

– Altfor få, særlig jenter, har oppdaget hvilke karriere- og utviklingsmuligheter som ligger i en bransje som forvalter, reparerer og oppgraderer avansert og viktig teknologi. Teknologi som skal være med å løse en av vår samtids kanskje største utfordringer, understreker Petter Hellman i Møller.