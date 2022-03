Mange ynskjer å bli fosterforeldre for ukrainske flyktningar

– Det er viktig å hjelpa til om ein har moglegheit til det, seier Ingvar Nissen-Mayer.

Saman med kona Beatriz Malo de Molina og sonen Sebastian Nissen-Meyer var han ein av mange som hadde funne vegen til informasjonsmøtet for nye fosterheimar i Oslo tysdag kveld.

Det var situasjonen i Ukraina som motiverte den vesle familien til å melda seg som mogleg fosterheim.

– Vi har spurt oss sjølve: Om vi hadde vore i den situasjonen, kva hadde vi ynskt at nokon andre skulle gjort for barnet vårt? Det er hovudgrunnen til at vi er her.

Beatriz Malo de Molina og sonen Sebastian Nissen-Meyer meiner det er viktig å hjelpa då dei har moglegheita til det. Foto: ROLF PETTER OLAISEN / NRK

Auka interesse for å bli fosterheim

– No er det stor interesse for å bli fosterheim i Oslo. Innbyggjarane har lyst til å stilla opp for både born som er på flukt frå Ukraina og for andre born som treng fosterheim, seier Hege Malterud, barnedirektør i Oslo kommune.

Barnedirektøren kan fortelja at interessa for å bli fosterforeldre har auka den siste tida. I løpet av dei to første månadane i år hadde dei rundt 20 interessentar.

Sidan 10. mars har dei hatt rundt 150.

Hege Malterud, barnedirektør Oslo kommune. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Malterud seier at dei enno veit lite om kor mange som kjem utan omsorgspersonar, men at dei er førebudde på at behovet kan bli stort.

– Vi gjer dette no fordi vi ynskjer å vera klare dersom det kjem mange barn på flukt som er utan omsorgspersonar, eller av andre grunnar treng ein fosterheim, seier ho.

Håpar å kunna jobba raskt

Hanne Klægstad og Lars van Marion har lenge tenkt på å kunna ta inn eit fosterbarn.

– Har ein tid og har ein dei eigenskapane som skal til? Det er i alle fall slik eg har byrja å tenkja på. Om vi har nok, seier Klægstad.

Hanne Klægstad og Lars van Marion har lenge tenkt på å kunna ta inn eit fosterbarn. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Born som har opplevd å mista omsorgspersonar, eller som ha måtta flykta frå omsorgspersonane sine, har meir i bagasjen enn andre born, seier barnedirektør Hege Malterud.

– Det betyr at dei treng meir tryggleik, meir vaksenstøtte og ein meir stabil kvardag enn andre born, legg ho til.

Kommunen ser no om det er mogleg å jobba raskare med prosessane, men seier samstundes at blant anna tilfredsstillande politiattest og andre krav er dei same.

Jobbar med å få foreldrelause born til Noreg

100.000 born bur på barneheimar i Ukraina og mange av dei er på flukt frå krigen.

Førre veke opplyste SOS-barnebyar til NRK at 120 av desse borna er på veg frå Vest-Ukraina til Noreg i ein stor evakueringsoperasjon.

Det er likevel ikkje sikkert kvar borna kan hamna når dei er ute av landet.

Andre land kan ikkje ta over foreldreansvaret for born som er under statleg omsorg.

– Det å få overført det ansvaret frå ukrainske myndigheiter til myndigheiter i andre land kan bli ei juridisk hengemyr, sa Sissel Ararak, leiar av SOS-barnebyar i Noreg.