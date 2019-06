Mange vil redde fugleunger, men få klarer det

«Hei, på grunn av alle som ringer om fugleunger, som jeg ber dere om at dere ikke må røre. La fugleungene være! Så kan vi bare ha telefontid mellom klokken 12 og 14 om dagen. Takket være de hundre samtalene jeg får hver eneste dag om fugleunger. Om man bare hadde latt dem være i fred, så hadde de klart seg mye bedre. Takk for at du ringte»

Dette er telefonvareren til ornitolog Pelle Wickstrøm, som sier han får 100 til 150 anrop til Fuglehjelpen døgnet rundt. Pågangen er så stor at ornitolog Pelle Wickstrøm må ha begrenset telefontid.

Hver eneste telefon blir registrert.

FUGLEHJELPEN: Pelle Wickstrøm sier de ikke har kapasitet til å redde alle som ringer inn om fugleunger. Foto: NRK

– Jeg kan besvare telefonen fra klokken syv om morgenen, men da har jeg ikke mer stemme igjen ved totiden. Dette har jeg holdt på med i 30 år, forteller Wickstrøm.

Han forteller at det er en kraftig økning i antall folk som tar med seg fugleunger hjem, og mange av dem er voksne.

– Før var det mange barn som tok med seg de små fugleungene, men nå vil jeg kalle det en blandet «kompott», sier Wickstrøm.

Blåmeis

– Jeg er veldig glad i dyr, så det er ikke bare for meg å gå forbi, forteller Mina Therese Aakvaag.

Sammen med samboeren og en valp hastet hun til bussen for å rekke en avtale med studiegruppa som hun skulle lese til eksamen med.

– Det var mange som gikk forbi uten å legge merke til den. Så det var litt flaks at jeg så denne lille fugleungen som lå på bakken, sier hun.

En liten blåmeis. Den var så liten at Mina kunne lukke den inni hånda si. Hun tror den hadde ramlet ned fra en høy murbygning, for høyt til at hun klarte å legge den tilbake.

Det endte med at hun ikke rakk bussen, og dro i stedet hjem med den lille fugleungen.

– Jeg vet at vi vanligvis skal la fugleunger være i fred fordi moren mest sannsynlig er i nærheten. Men her var det måker som fløy rundt og rett ved siden av en trafikkert vei. Så jeg tenkte at den hadde større sjanse for å overleve om vi tok den med oss hjem, sier Mina.

VILLE REDDE: Mina Therese Aakvaag klarte ikke gå forbi den lille fugleungen, og gjorde sitt beste for å redde den. Foto: Privat

Hun fikk raskt erfare at blåmeisen var sulten, ofte. Hun gav den mat hver gang den pep. Flere ganger i timen.

Bløtlagt valpefôr, opphakket sosikkekjerner og lun varme om natten sørget for at den klarte seg.

– Det endte med at jeg tok den med meg på skolen i en skoeske, for jeg visste jo at den måtte ha mat ofte, forteller hun.

Etter en ukes tid ble den sluppet ut i det fri sammen med andre småfugler.

Fuglehjelpen

– Hadde vi bare hatt folk, kunne vi ha reddet mange fugleunger. Men en fugleunge skal ha mat fra solen går opp til solen går ned. Den skal ha mat opp til seks ganger i timen, sier Wickstrøm.

Fuglehjelpen er en frivillig organisasjon som drives av ti medarbeidere, uten økonomisk offentlig støtte. På sin hjemmeside har de laget en oversikt over mat som de ulike fuglearter kan spise.

– Mange gir både vann og meitemark, og tar slik sett fort livet av fuglen i stedet for å redde den, sier Wickstrøm.

Råd fra Fuglehjelpen:

La fugleunger være i fred. Foreldrene er aldri langt unna.

En fugleunge krever mat opp til seks ganger i timen

Fugler kan dø av brød og meitemark. Trost, store skjærer og kråker som kan spise meitemark (som har en kraftig syre i seg).

Ikke bruk sprøyte for å sprute vann inn i nebbet og halsen på fuglen. 99 prosent av disse fuglene dør umiddelbart, vannet går fort i lungene.

Skal du gi vann. Ta en liten dråpe på fingeren og sett det lengst ut på nebbet. La fuglen selv få det i seg.

Når Wikstrøm får høre at det gikk bra med denne blåmeisen synes han det er flott. Men han legger til at det er også fare for disse fuglene når de blir satt ut i det fri. Veldig ofte ender de opp som mat for de større fuglene.

– Disse fuglene som folk har hatt inne har ikke fått erfart av sine foreldre hva fare er. De kan fort bli et veldig lett bytte. Det bør folk være klar over, forteller Pelle Wickstrøm.

Les også: Rådyrkalv ble tatt på av mennesker – måtte avlives

Les også: Pingvin-lignende fugler i Oslo