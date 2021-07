Mange vaksinerte – høye smittetall: Spanjolene har allikevel tillit til vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Av de 50 mest folkerike landene i verden, er Spania landet som har fullvaksinert størst andel.

Forrige torsdag passerte de England, med sine 25 millioner fullvaksinerte spanjoler. Det betyr at 54,7 prosent av befolkningen er fullvaksinerte, skriver den spanske avisen El Pais.

Det finnes riktignok land som har kommet lenger i vaksineringen, som Malta med sine 84 prosent ferdigvaksinerte, eller Island med sine 74 prosent – men de har betraktelig færre å vaksinere, sammenlignet med Spanias nesten 47 millioner innbyggere.

I forrige uke ble 3 millioner doser satt i Spania. Med dette tempoet vil de trolig ha ferdigvaksinert 70 prosent av befolkningen innen midten av august.

En servitør sjekker vaksinesertifikatet til en gjest på en restaurant i Spania. Foto: Borja Suarez / Reuters

Femte smittebølge

Men til tross for at Spania ligger godt an med vaksinene, har en femte smittebølge rammet landet – med aldersgruppen 15–24 år som ledende i smittetallene. På innreisekartet til FHI er Spania mørkerødt.

Mandag forrige uke ble det meldt inn 61.628 nye koronatilfeller. Så mange smittetilfeller på én dag har det ikke vært i landet de siste seks månedene, da vaksinesituasjonen i landet så ganske annerledes ut, skriver Euronews.

Og mandag denne uken følger like etter, med 61.625 nye tilfeller.

Så selv om store deler av landets innbyggere nå er vaksinerte, er toppene ganske like.

Koronarelaterte dødsfall har tredoblet seg de siste to ukene, skriver El Pais. De skriver imidlertid at dette tallet hadde vært høyere, om færre i landet var vaksinerte.

Vaksinemotstand i Europa

I andre europeiske land har det oppstått store bevegelser mot koronavaksinen.

For et par dager siden tok 160.000 mennesker til gatene i Frankrike på grunn av et lovforslag om koronapass og obligatorisk vaksinering for helsearbeidere.

Der har de også truet med å nekte uvaksinerte adgang til restauranter, barer, og andre offentlige steder for å få vaksineskeptikerne til å snu.

Også i Tyskland vil Angela Merkels stabssjef nekte uvaksinerte adgang til kinoer, barer og restauranter.

Britiske turister sitter på en bar i byen Benidorm i Spania. Foto: Stringer / Reuters

Tillit i Spania

Slike tiltak har det ikke vært behov for i Spania.

I januar hadde Spania bare vaksinert 10 prosent av befolkningen, skriver AP.

Allikevel, da det var tid for å begynne å vaksinere befolkningen, var det få som nølte med å skrive seg opp når det var deres tur.

Vaksinekø i Barcelona. Foto: Albert Gea / Reuters

Heller ingen politikere i landet, hverken på høyre- eller venstresiden, har sådd noen tvil om effektiviteten eller tryggheten til vaksinen.

Og sammenlignet med Frankrike, der rundt 60 prosent av offentlige helsearbeidere er vaksinert, er mer enn 90 prosent av helsearbeidere vaksinert i Spania, skriver El Pais.

– Klare på fordelene

Spanias innbyggere har generelt stor tillit til vaksiner.

Ifølge en statlig undersøkelse ønsket 90 prosent av respondentene under 35 år å ta koronavaksinen. Over 95 prosent av spanske barn får barnevaksinene, skriver AP.

– Vaksinasjon er en del av vårt arvemateriale, sier Amós García, president i den spanske foreningen for vaksiner, til nyhetsbyrået.

– Vi har alltid vært klare på fordelene ved å ta vaksiner, forteller han.

Vanskelig å beregne flokkimmunitet

Årsaken til høye smittetall, til tross for at mange er vaksinerte i Spania, forklarer Helsedirektør Bjørn Guldvog enkelt:

– Det er også fremdeles mange i Spania som ikke er vaksinerte ennå. Det er et land med mange flere innbyggere enn Norge, og smittetallene blir derfor store, sier han til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Terje Pedersen

I både Spania og Norge er planen å vaksinere så mange at spredningen av viruset hemmes. Men det å tallfeste en nøyaktig andel av befolkningen som må være vaksinert før vi når flokkimmunitet er vanskelig, skriver FHI i sin nye risikovurdering.

Les også: Regjeringen utsetter trinn fire i gjenåpningsplanen

De fastslår at vaksinen er det viktigste virkemiddelet man har for å holde epidemien under kontroll, og at den kan erstatte mange av smitteverntiltakene – men at man fremdeles vil trenge avgrensede tiltak i tillegg.

– I Norge ser det ut til at vi får vaksinert store deler av befolkningen, noe som gir oss god kontroll. Også fordi vi i tillegg har utrolige gode rutiner på å takle lokale utbrudd, forteller Guldvog.