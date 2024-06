Mange sliter med å slette Facebook: – Mister troen på at jeg har muligheten

Etter at Meta varslet at de vil bruke brukernes innlegg og bilder for å trene sin kunstig intelligens-modell, har mange sagt farvel til Facebook-vennene sine og skrevet at de forlater verdens største sosiale medium.

Lisa Aaslestad er en av dem. Hun har lenge vært skeptisk til Metas behandling av personvern, men dette var den siste dråpen for henne.

– Jeg ønsker ikke å gi Facebook den muligheten, sier Aaslestad.

Både hun og mange andre som har kontaktet NRK, i tillegg til de som skriver på sosiale medier, sier at det er teknisk vanskelig å slette Facebook.

– Innstillingene på Facebook er en jungel, sier Aaslestad.

Kampen mot kontoen

Norges mest kjente KI-ekspert, Inga Strümke, har nylig forlatt plattformen i protest. Hun forteller til NRK at hun også syntes det var vanskelig å finne ut hvordan å gjøre det.

– Jeg måtte google og gå gjennom flere oppskrifter, sier hun.

Til slutt klarte hun å slette Facebook-kontoen sin. Nå mottar hun e-poster, SMS-er og meldinger på sosiale medier fra folk som ber om hjelp til å gjøre det samme.

Her er en av flere titalls meldinger KI-ekspert Inga Strümke har fått fra folk som ikke får hjelp fra Facebook. Faksimile: Skjermbilde fra tekstmelding.

Når Lisa Aaslestad prøver å slette Facebook, finner hun ikke lett frem til «Slett konto»-knappen.

Når hun endelig finner den, blir hun ledet gjennom mange steg, og hele veien blir hun spurt om hun virkelig ønsker å slette Facebook-kontoen helt, og ikke bare deaktivere den.

På det siste steget klikker hun på knappen flere ganger, men ingenting skjer. Etter cirka fem sekunder får hun en feilmelding som ber henne om å prøve igjen senere.

Slik ser det ut når Aaslestad forsøker å slette Facebook-kontoen sin. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut når Aaslestad forsøker å slette Facebook-kontoen sin.

– Jeg har prøvd å slette Facebook syv dager på rad, cirka seks ganger daglig. Nå begynner jeg å miste troen på at jeg faktisk har muligheten til å slette min egen konto, sier hun.

28-åringen sier at hun har kontaktet Facebooks hjelpesenter og bedt om hjelp, men at hun ikke når frem.

– Det er som om jeg møter en vegg. Jeg føler meg lurt, sier hun.

Frykter Meta gjør det bevisst

Datatilsynet tror ikke det er vanskelig for Meta å sette opp et enkelt «Slett konto»-skjema, om de vil.

– Meta er et av verdens ledende teknologiselskaper. De har mye utrolig avansert teknologi. Vi tror at de klarer å løse dette hvis de vil. Spørsmålet er om de vil, eller om de ønsker å dulte brukerne til å bli på Facebook fordi de tjener penger på det.

Det sier Tobias Judin, seksjonsleder for internasjonal seksjon i Datatilsynet.

– Vi frykter at Meta bevisst gjør det vanskelig å melde seg av plattformen, sier han.

Tobias Judin fra Datatilsynet. Foto: Martin Gundersen / Martin Gundersen / NRK

Det er to grunner til at Meta ikke ønsker at folk skal slette sin Facebook, ifølge Judin.

Den første er at de tjener på annonsering.

– Hvis mange brukere plutselig forlater Facebook, betyr det at annonsørene kommer til å bruke mer penger på andre plattformer for å nå de andre brukerne. Dette kan føre til at Meta tjener mindre penger.

Den andre grunnen er brukerdata. Meta kan bruke disse dataene på forskjellige måter, for eksempel for egen bruk eller for å selge til andre.

– Datene er gull verdt. De får en mulighet til å overvåke flest mulig mennesker, sier Judin.

Meta: – Ingen kommentar

Problematikken rundt det å slette innhold på Facebook, er ikke ny.

I 2018 skrev NRK om en facebookbruker som ikke klarte å slette sine egne innlegg. Og i 2022 skrev vi om en annen bruker som ikke klarte å slette ektemannens konto etter at han døde.

NRK har stilt en rekke spørsmål til Meta, men vi har ikke fått svar.

Blant annet spurte vi om praksisen der brukerdata ikke forsvinner helt fra Facebooks servere før etter opptil 90 dager, selv etter at man har slettet kontoen sin permanent.

Metas talsperson, Matthew Pollard, sier han er overrasket over at mange finner det vanskelig å slette Facebook. Utover det har han ingen kommentar.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer, skriver han i en e-post til NRK.