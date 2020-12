Mange reiser til jul – flere avganger utsolgt

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen som normalt, men med smitteverntiltak.

I sine råd sa de tydelig at reiser i julen kan for mange, med rette, sies å være nødvendig. Det har ført til økt salg av billetter hjem til jul. Forrige uke satt folk litt på gjerdet og venta.

Dovrebanen snart utsolgt

Onsdag, samme dag som rådene kom, hadde SJ Norge 50 prosent flere bookinger for julen enn samme onsdag forrige uke. De regner julen som perioden fra 17. desember til 4. januar.

Det er nå fulle dagtog nordover den 22. desember, opplyser Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge.

Og det begynner å bli tett lille julaften også.

Lena Angela Nesteby i SJ Norge minner om at smittevernregler betyr at de kun har 50 prosent setekapasitet. Foto: Astri Husø / NRK

– Vi forventer at dagtogene nordover fra og med fredag 18.–23. desember blir mer eller mindre utsolgt. På noen avganger har vi bare «Premium» seter igjen for salg, skriver Nesteby til NRK i en e-post.

Men det finnes håp om man har mulighet til å reise fra Oslo til Trondheim på selve julaften.

– Der har vi enn så lenge greit med plass for dem som ikke kan reise før selve høytiden er her, opplyser Nesteby.

Sørgående tog er ikke like fulle. Folk som skal hjem etter endt juleferie ser ut til å reise litt mer spredt og fordeler seg utover en lengre reiseperiode, sier Nesteby.

Vy setter opp ekstraavganger

Vy setter også i år opp ekstra seter på Bergensbanen i jule- og nyttårshelgen og det gjør at de får nærmere 8500 ekstraplasser til jul og nyttår.

Familie og nære venner som reiser sammen, får sitte sammen, mens de som reiser alene får to seter tilgjengelig på Vys avganger. Det forteller Gina Scholz. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det begynner å bli tett på flere avganger den 22. og 23. desember. Særlig ser vi at mange skal til hyttene sine på fjellet i år, opplyser

Gina Scholz til NRK.

Det er fortsatt ledig kapasitet, men hun anbefaler ikke vente til de siste dagene før jul og nyttår.

– Vi øker også kapasiteten på en rekke av ekspressbussene våre slik at vi har flere seter til jul og nyttår. I tillegg følger vi hele tiden med på hvor mange som vil reise hjem til jul med oss, slik at vi kan øke tilbudet ytterligere om det blir behov for det, skriver Scholz.

Også Go-Ahead har merket økt salg av billetter etter at myndighetene har definert hjem til jul som en «nødvendig reise», opplyser pressekontakt Dag Brekkan.

– Vi har 50 prosent setekapasitet, så enkelte tog kan nok bli «utsolgt». Men vi har god kapasitet med antall tog, så det er litt forskjellige tidspunkt å velge, skriver Brekkan til NRK.

Billettpriser

Har du forsøkt å finne billetter, men opplever høyere pris enn vanlig, så kan forklaringen være at det er stor etterspørsel, ifølge Go-Ahead.

– Prisene styres av tilbud og etterspørsel. Er man tidlig ute med å bestille er det stor sjanse for å få de billigste billettene. Når det er stor etterspørsel kan man oppleve at prisene er noe høyere enn vanlig, skriver Brekkan til NRK.

Flyselskapene ser stor reiselyst til jul

– Widerøe har satt opp flere direkteruter, spesielt mellom sør og nord, for å sørge for at folk skal kunne komme seg hjem til jul. Og vi har betydelig flere bookinger i uken før og etter juleferien enn i øvrige perioder, opplyser Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt.

I tillegg til flere direkteruter har Widerøe fra og med helgen før jul satt opp flere avganger og økt kapasiteten på flere ruter, opplyser Silje Brandvoll. Foto: Ola Helness / NRK

– Enkelte avganger er allerede fylt opp, spesielt til Sandnessjøen og Lofoten, i tillegg til direkterutene mellom Oslo og Lofoten (Leknes og Svolvær). Men fortsatt er det muligheter for å sikre seg en billett hjem til jul, men Widerøe anbefaler alle å bestille så fort som mulig, opplyser Brandvoll.

– Hvordan er det med priser? Er de som normalt eller dyrere?

– Priser ligger fra 499 kroner, men det lønner seg å bestille så fort som mulig dersom man ønsker å sikre seg de rimeligste billettene, skriver Silje Brandvoll til NRK.

Hos Norwegian merker de også stor pågang.

– Den siste tiden har vi helt klart merket at det er mange som skal fly hjem til jul, og etter at de oppdaterte reiserådene kom onsdag, har bookingene begynt å ta seg veldig opp. Flere avganger er i ferd med å fylles, så derfor anbefaler vi å være tidlig ute med å bestille, skriver kommunikasjonsrådgiver, Christer Baardsen.

I forrige uke satte Norwegian opp 62 ekstra avganger i forbindelse med julesalget.

– Prisene på flybilletter i julen har ikke vært så lave på nesten et tiår, men de billigste billettene forsvinner ofte raskt, så rådet vårt er å ikke vente for lenge med å bestille, avslutter Baardsen.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff skriver til NRK at det nok er litt tidlig å si om det har vært et rush etter gårsdagens juleråd fra regjeringen.

– Vi hadde en kampanje rundt Black Friday som ga god effekt, så det er tydelig at det er mange som ønsker å reise – både på lang sikt og litt kortere sikt, spesielt julen, skriver han i en e-post.