Lørdag ettermiddag kastet Maria Strandberg i Ringsaker kommune et blikk ut av vinduet. Hun så noe på himmelen som fanget oppmerksomheten. Hun tok en tur ut, og bort til Gaupen skole der det var bedre sikt.

– Det var så vakkert, og kult, jeg lurte på hva det var, forteller Strandberg.

Det hun så er noe som heter perlemorskyer. Navnet har de fått fra de spesielle fargene. Det er de samme fargene som på innsiden av noen skjell, og i perler.

Hvorfor er det så fine farger på innsiden av skjell? Ekspandér faktaboks Fargene i skjellene og perlene kommer fra tynne flak av kalsiumkarbonatet aragonitt som er blandet med et slags organisk lim.

Flakene er omtrent like tykke som bølgelengdene til synlig lys.

Resultatet er at noen av fargene i lyset blir forsterket og andre blir svekket gjennom det som kalles interferens.

Dermed blir det hvite lyset som treffer overflaten reflektert til noe fargesprakende.

– Skyene dannes når det oppstår bølgebevegelser i lufta, forklarer statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

– De har oppstått ganske ofte i de siste dagene, legger han til.

TV-meteorologen må ta frem faglitteratur for å forklare videre.

– Dette er en konsekvens av atmosfæriske gravitasjonsbølger. Kort fortalt skjer det når det blåser kraftig mot fjell. Da blir luft presset oppover, sier Gislefoss.

MÅTTE GRAVE DYPT I FAGBOKEN: Norge har mange fjell og mye vind. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forklarer at kombinasjonen noen ganger produserer fargespill på himmelen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Skjer høyt opp

Bølger i vann sprer seg videre. Det samme skjer med bølger i atmosfæren. På den andre siden av fjellet faller luften som har blitt presset opp ned igjen. Den fallende luften blir presset sammen og varmes opp. Den nå varme luften stiger igjen. Syklusen fortsetter og du får et bølgemønster.

MANGE HAR SETT DEM: Dette bildet er tatt fra en balkong ved Hedmarktoppen folkehøyskole lørdag. Vennegjengen som oppdaget synet syntes det var noe spesielt. Foto: Tobias Abrahamsen

Nøkkelen til den spesielle skydannelsen, er at toppen av disse gravitasjonsbølgene kan presse luft høyt opp i atmosfæren. Veldig høyt. Opp til der det er særdeles kaldt. En temperatur under -78 grader celsius er nødvendig.

– Perlemorskyene oppstår i stratosfæren. De kan opptre så lavt som 15 kilometer over bakken og så høyt som 30 kilometer, opplyser Gislefoss.

De er så høyt oppe at når solen er rett under horisonten, så får perlemorskyene lys på seg når de lavere skyene har havnet i mørket. Det gjør at de er spesielt synlige på himmelen.

MYE HØYERE ENN FLYENE: Perlemorskyer er på grunn av høyden godt synlig og kan sees over et stort område. Dette bildet ble tatt på Vardalsåsen i Innlandet fylke lørdag ettermiddag. Foto: Line Farstad / NRK

Magiske krystaller

Det skal mye til for å danne skyer så høyt oppe. Det som skjer er at luften som har blitt presset oppover inneholder noe vanndamp. Denne vanndampen møter kulden i høyden og danner veldig små iskrystaller.

Disse små krystallene har en fantastisk evne til å leke med lyset som treffer dem.

Lyset som skinner på krystallene er egentlig hvitt. Hvitt lys inneholder alle farger. På grunn av noe som egentlig ligger dypt nede i det som heter kvanteelektrodynamikk, så blir fargene i lyset dratt ut. De blir synlige som enkeltfarger.

I RØROS: Med solen ganske langt under horisonten blir synet av en slik perlemorsky dramatisk. Bildet er tatt lørdag i Viken. Foto: Elisabeth Bekkos Holm

Norge er kjent for å produsere slike fargerike skyer. De oppstår i polare strøk for det meste om vinteren. På grunn av våre mange fjell så ligger forholdene godt til rette.

Det er likevel sjelden vare, og god grunn til å stoppe litt opp når du ser dem.