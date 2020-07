– Det er noe vi har tenkt på flere ganger før, men da har vi tenkt på å bytte til en bolig i et annet land. Men vi bestemte oss for å prøve å bytte i Norge da vi oppdaget gruppene på Facebook, sier Maja Garnaas Kielland.

Maja og Jan Christian Kielland bor på Haugerud i Oslo, sammen med Johannes på fem år og Alma på to år.

Familien er åpen for det meste, men Johannes vil gjerne bo et sted med mange leker. Aller helst Lego. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Nordmenn oppfordres til å feriere i eget land denne sommeren, og det får folk til å tenke nytt. Den siste tiden har det dukket opp flere boligbyttegrupper på Facebook, der folk bytter bolig gratis. Noen av gruppene har flere tusen medlemmer.

Gruppene er en plattform for å møtes, og de som styrer gruppene tar ingen rolle i organisering. De har heller ikke noe ansvar hvis det skjer noe med hus som lånes ut.

– Skriv en kontrakt

Caroline Skarderud er jurist i Forbrukerrådet. Hun sier det alltid vil være en viss risiko ved å overlate boligen sin til fremmede.

Det er hva dere blir enige om som bestemmer hvilke rettigheter du har.

- Leier du ut et rom eller hele boligen for feriegjester, gjelder ikke husleieloven. Det er hva dere blir enige om som bestemmer hvilke rettigheter du har. Dette gjelder også ved byttelån, sier Caroline Skarderud. Foto: Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

Skarderud anbefaler å skrive en kontrakt. Kontrakten bør ha navn og kontaktinformasjon og hvor lenge oppholdet gjelder.

– Du bør sjekke hva forsikringen din dekker hvis noe forsvinner. Fjern også ting du er redd for, for eksempel kunst og ting som sølvtøy, smykker, alkohol og medisiner, sier Skarderud.

Hun foreslår også å ta et depositum, som betales tilbake når nøklene leveres tilbake.

Tipsliste fra Forbrukerrådet Ekspandér faktaboks Sjekk med forsikringsselskapet om bolig- og innboforsikringen gjelder ved byttelån. Sjekk også dette for bil og båt om det inngår i byttet.

Lag en kontrakt. Ta med navn, kontaktinformasjon som telefonnummer, når oppholdet gjelder til, en beskrivelse av husrommet og hva gjestene kan bruke, f.eks. bil og båt.

Dere kan avtale et depositum.

Har tillit

Familien Kielland ønsker å bytte med en annen barnefamilie, og tror ikke noen vil ha interesse av å ødelegge noe i hjemmet deres.

– Jeg stoler på barnefamilier som er i samme situasjon som oss. Selvfølgelig kan en tallerken bli knust, men sånn er det når man har barn, sier Maja.

– Det er en gjensidighet i boligbytte, sier Jan Christian.

Maja Garnaas Kielland tror også at naboene kan følge med på at alt går greit. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Begynnelsen på en trend

Mette Bøe Lyngstad har vært med på å starte byttegruppen Husbytte sommeren 2020. Gruppen har over 3000 medlemmer.

Hun har tidligere byttet hus med andre familier i utlandet flere ganger.

– Jeg har troen på konseptet. Det er noe med det å utveksle erfaringer og utvide sin horisont i møte med nye folk og steder. Samtidig kan du bruke pengene du sparer på overnatting, på kultur og mat på stedene du besøker, sier Bøe Lyngstad.

Noen har lyktes med å bytte boliger gjennom de nye gruppene. Hun opplever at folk er sjenerøse og deler tips om nærområdene sine. Bøe Lyngstad tror dette er begynnelsen på en ny trend.

Boligbytte har gitt Mette Bøe Lyngstad et større innblikk i nærmiljøer og kulturer på steder som hun kanskje ikke ville opplevd ved å bo på hotell. Foto: Privat Foto: Privat

– Folk er mer åpne for å invitere fremmede inn i eget hjem, og tenker at «fremmede er venner du ennå ikke har blitt kjent med», sier hun.

Bøe Lyngstad oppfordrer alle som skal bytte boliger til å bli kjent med hverandre på forhånd og møtes før byttet.

Leter etter noen å bytte med

Familien Kielland har fått tilbud fra en familie Trondheim og Bergen. Men de har enda ikke funnet et bytte som passer.

– Det er faktisk ikke så mange som har søkt etter Oslo generelt, folk tenker kanskje ikke på Oslo som en sommerby. Men vi som bor her vet at det er en fantastisk by på sommeren, sier Maja.