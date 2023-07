Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Flåtten sprer seg til nye områder.

Det er personer i utsatte områder som bør be om vurdering av behov for vaksine mot TBE.

Kjenn symptomene på borreliose og TBE.

Det er ikke en flåttvaksine som gjør at ikke flåtten fester seg på deg.

Antall personer som tar TBE-vaksinen har doblet seg.

Flåttsesongen varer fra april til november.

Risikoen for å bli syk er lav.

Det er viktig å oppsøke lege hvis man får symptomer. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Nå er det sommer og høysesong for flått.

Kanskje har du opplevd å sitte henslengt på en gressplen, og oppdage at hånda kryr av de små insektene.

Ingen ønsker å bli bitt av flått – det kan jo være farlig.

Men selv om «flåttgrensa» går helt oppe ved Sandnessjøen i Nordland, er det mange steder i landet sør for dette man ikke forbinder med særlig stor risiko for flåttsykdom.

De to vanlige flåttsykdommene er borreliose og skogflåttencefalitt (TBE).

– Veldig mange er bekymret for flått. I noen områder er det mye flått, og veldig vanlig å få flåttbitt, forteller biolog og rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret.

Les mer om symptomene det er viktig å følge med på lenger ned i saken.

Ifølge FHI er det i disse områdene og tilgrensende områder det er høyest risiko for sykdommen TBE:

Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra og med Flekkefjord til og med Drammen.

Østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen.

Disse kystområdene regnes for å ha høyest risiko for å få flåttsykdommen TBE. Det er likevel lav forekomst hos flåtten. Det er heller ikke bare her man kan få flått.

Det er personer i disse områdene, og som opplever at de ofte får flåttbitt, som bør be om en vurdering av behov for vaksine mot TBE.

Samtidig har Folkehelseinstituttet (FHI) sett forekomster av TBE i områder de ikke har sett viruset før.

– Vi endret vaksineanbefalingene i fjor fordi det kom nye tilfeller i områder vi ikke hadde hatt registreringer tidligere. Det er vanskelig å vite om dette er såkalte nye kystområder for viruset eller om viruset har vært til stede der også tidligere, sier seniorforsker Solveig Jore ved FHI.

Nye områder

Klimaendringer gjør nemlig at flåtten får fotfeste steder den før ikke har kunnet overleve.

– Vi har målinger fra 40 år siden og til nå som viser at flåtten har spredt seg lenger nordover og oppover i høyden. Og så har vi statistikk over sykdomstilfeller, som viser at det har vært en liten økning de siste tre årene, forteller Randi Eikeland, leder for Flåttsenteret.

Da klima- og miljøminister Espen Barth Eide la frem regjeringens plan for å takle konsekvensene av klimaendringene, dro han frem flått spesielt.

– Vi kommer til å få enda farligere flått. Hvis noen var litt lei av tabloidavisenes årlige oppslag om at nå kommer monsterflåtten, bare vent. Nå kommer faktisk monsterflåtten, også til Norge, sa han.

Her er Flåttsenterets beste tips for en flåttfri sommer:

Slik forebygger du flåttsykdom Oppholder du deg i områdene med særlig risiko for flått med TBE-virus, og opplever at du ofte blir bitt, er det viktig å forebygge. Her er Randi Eikeland, leder for Flåttsenteret, sine beste tips. De to viktigste grepene Det er særlig to effektive grep man kan gjøre for å forebygge. Disse er spesielt viktige for folk i risikogruppen. Det første og enkleste er å sjekke seg for flått en gang i døgnet. Vær spesielt nøye med hulrom på kroppen, som under armene og i knehasene. Det andre er å vaksinere seg mot TBE-viruset, om du ofte får flåttbitt og oppholder deg i risikosonene. Tenk på tøyet Riktig bekledning og behandling av tøyet er viktig. Flåtten lever i vegetasjon lavt langs bakken. Derfor er det lurt å ha buksa nedi sokkene om du er ute på tur. Har du bare ankler og bein kan du ha på vanlig myggspray. Ha på lyse klær. Da er det lettere å se flåtten. Når du kommer hjem, heng tøyet til tørk. Flåtten trives i fuktige miljøer. Vask tøy du tror kan ha flått i seg på 60 grader. 40 grader holder ofte ikke. Kvitt deg med flåtten Har en flått først bitt seg fast i deg, er det viktig å få fjernet den med en gang. Du trenger ikke noe spesielt utstyr eller en lur teknikk. Bare knip med neglene og dra flåtten av. Den beste metoden for å ta livet av en flått er å knuse den med neglen. Du kan også skylle den ned i do.

Kjenn symptomene

Det er viktig å skille mellom borreliose og TBE, og kjenne symptombildene for disse.

– Borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Det vanligste og ofte eneste symptomet er at man får et rødlig utslett på huden som vokser og blir større enn 5 centimeter, forteller Kerlefsen.

Mens borreliose er en bakterie som kan behandles med antibiotika, er TBE et virus som ikke lar seg behandle med antibiotika.

Symptomer på borreliose og TBE Ekspander/minimer faktaboks Borreliose: Rødlig utslett på huden som vokser

Lammelser i ansiktet

Strålende smerter i nakke og rygg som går ut i ben og armer Ofte får man kun utslett. Skogflåttencefalitt (TBE): Gir alt fra ingen til lettere influensalignende symptomer. Noen får hjernebetennelse, som kan gi følgend symptomer: Høy feber

Sterk hodepine

Kvalme

Oppkast

Diaré

Forvirring

Balanseproblemer

Lammelser Kilde: FHI og Flåttsenteret

Skogflåttencefalitt kan gi alt fra ingen symptomer, til feber, sterk hodepine og ryggsmerter.

Jore fra FHI forteller at de siste fem årene har 4–500 blitt syke med borreliose hvert år, mens 30–80 blir syke med TBE-viruset.

– Hvert år er det noen som blir syke, og noen kan også bli alvorlig syke. Det er viktig at man kjenner til symptomene og oppsøker lege, sier Kerlefsen.

Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret forteller at risikoen for å bli syk av flåttbitt i utgangspunktet er lav. Det er likevel viktig å være oppmerksom på symptomer og sjekke seg for flått jevnlig. Foto: Flåttsenteret

Ingen flåttvaksine

– Det er her forebyggingen kommer inn med å ta vaksinen, hvis man bor i de utsatte områdene som er nevnt i vaksineanbefalingene, sier Jore ved FHI.

Vaksinen det er snakk om kalles av og til «flåttvaksinen» på folkemunne. Det er ifølge ekspertene ikke en helt riktig betegnelse.

– Vaksinen blir av og til kalt flåttvaksine, men det er litt feil. Den beskytter kun mot TBE-viruset, ikke mot flåttbitt eller borreliose, sier Kerlefsen ved Flåttsenteret.

– Det er imidlertid ikke en flåttvaksine som gjør at ikke flåtten fester seg på deg, forklarer Jore.

Solveig Jore ved FHI sier mange misforstår effekten av TBE-vaksinen. Den gjør for eksempel ikke at flåtten ikke biter deg. Foto: Folkehelseinstituttet

Antall personer som tar TBE-vaksinen har doblet seg, fra 34.000 i 2021 til 74.000 i fjor, skrev NTB i mars.

Kerlefsen sier at mange tar kontakt med dem og er bekymret for barna, og lurer på om de bør ta vaksinen.

– Den kan tas av alle over ett år, og i utgangspunktet kan alle få TBE. Men når man ser på statistikken, er det en klar overvekt av eldre som får alvorlig TBE-sykdom.

Lang sesong

Flåttsesongen varer fra april til november.

– Men er det for eksempel litt varmt i desember, kan flåtten være aktiv da også, sier Kerlefsen.

Mange blir bitt av flåtten både om våren, sommeren og høsten. Det er likevel i juli, august og september man ser flest innleggelser på sykehus som følge av flåttsykdom.

– I utgangspunktet er risikoen for å bli syk veldig lav, nede i 2 prosent, så får du flåttbitt er det veldig lav risiko for å bli syk.