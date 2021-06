Mange klager på feststøy – tusenvis festet i Oslo-park

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da NRK var i parken ved 01-tiden natt til søndag var det rene festivalstemningen på St. Hanshaugen.

– Det er veldig mange yngre mennesker samlet. Jeg vil anslå at det er mellom 2000 og 3000 mennesker her. Det har vært en jevn strøm av folk helt siden utestedene stengte klokka 22, men det var en del folk her før det også, sa førstebetjent Lilian Tangen Berg ved Sentrum politistasjon til NRK.

Lilian Tangen Berg, førstebetjent ved Sentrum politistasjon. Foto: Andreas Krantz / NRK

Hun er ikke imponert over smittevernet i parken.

– Det er umulig å overholde et fornuftig smittevern her. Folk sitter oppå hverandre og mye nærmere enn en meter. Vi går rundt og gir råd om å holde avstand og bruke munnbind, men det er veldig få som gjør det, sier hun.

Hun forteller at politiet på St. Hanshaugen har tatt flere større musikkanlegg i forvaring for å hindre at folk spiller høy musikk.

SØPPEL: Det lå svært mye poser og søppel på bakken da NRK var på Hanshaugen i Oslo natt til søndag. Foto: Andreas Krantz / NRK

Mange støyklager

Politiet fikk natt til søndag en rekke klager på støy fra beboere både på St. Hanshaugen og andre steder i Oslo. Operasjonssentralen opplyser at politiet har valgt å prioritere ro og orden, fremfor å rette pekefingeren mot brudd på smittevernreglene.

– Vi står fortsatt i en pandemi, men hovedfokuset til politiet i natt er å dempe musikken og påse at de som bor rundt får sove, sier operasjonsleder Sven Kristian Lie i Oslo politidistrikt.

Til tross for at mange har vært samlet har det vært få hendelser. På St. Hanshaugen ble en person satt i arresten etter å ha slått i taket på en politibil.

Også i Frognerparken var det mye folk i natt. Der ble en person slått ned.

FESTET: Politiet anslår at mellom 2000 og 3000 mennesker festet på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag. Foto: Andreas Krantz / NRK

Mange meldinger til politiet

Også politiet andre steder i landet melder om en del festing,

– Tallet på forstyrrelser av nattero er foreløpig oppe i 34 meldinger. Politiet har vært på de fleste stedene og formant, gitt pålegg og avsluttet høylytte fester, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet i Innlandet har loggført 24 ordensoppdrag.

– Vi har avsluttet flere fester, men dessverre ikke rukket eller kapasitet til å reise til alle klagestedene, skriver operasjonssentralen i Innlandet på Twitter.