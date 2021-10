– Jeg kom nedover bakken her.

– I svingen var det noe gravearbeid jeg var uoppmerksom på, så jeg bråbremset, skrenset og falt, sier Erling Svela til NRK.

Han er en av mange som har havnet på legevakta etter en sykkelulykke, uten å bli del av statistikken.

Årsaken er at den offisielle statistikken for sykkelskader bare baserer seg på saker som politiet registrerer.

Dette er i all hovedsak ulykker som involverer kjøretøy, fordi man etter trafikkloven må melde slike ulykker til politiet.

Flere på legevakta

Men alle «eneulykker» (som når folk snubler i trikkeskinner eller i fortauskanten) og ulykker mellom myke trafikanter, blir ikke en del av de offisielle tallene.

Likevel er det mange som havner på legevakta.

Det er 11 ganger så mange sykkelskader som er registrert ved legevakten i Oslo, enn det er hos politiet i byen, viser rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som er utarbeidet på oppdrag fra Trygg Trafikk.

Det er også stor forskjell mellom tallene hos legevakt og politi om ulykker som rammer gående.

STÅR BAK RAPPORTEN: Forsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt.

Bestemmer hva som er trygt

Statistikken legger grunnlaget for Vegvesenets og politikernes prioriteringer.

Og det er tallene som brukes når man skal finne ut hvordan gater og veier skal bli tryggere for syklister.

– Det er problematisk, sier Torkel Bjørnskau, forsker ved Transportøkonomisk institutt til NRK.

– Fordi når man ikke vet hvor skadene skjer, finner man ikke heller de beste tiltakene for å bøte på skadeproblemet, sier han.

ANSVAR FOR TRAFIKKSIKKERHET: Guro Ranes i Statens vegvesen.

– Kan bli mye bedre

Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken har antall ulykker og skader blant syklister og fotgjengere blitt kraftig redusert mellom 2000 og 2021.

Men skadedata fra helsetilsynet viser et helt annet bilde.

Særlig for sykkelskader.

– Vi, og alle andre som jobber med trafikksikkerhet, bruker data fra helsevesenet i tillegg som et supplement, sier Guro Ranes, avdelingsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til NRK.

– Men her kan koblingen bli mye bedre, sier hun.

Ranes har øverste ansvar for trafikksikkerhet i landet. Hun påpeker at dersom et uhell skulle skje, er det likevel legen som er den rette personen å kontakte.

– Hvis man har skadet seg alvorlig på sykkel, er det fortsatt det å komme seg fort til legevakt som er det primære, sier hun.