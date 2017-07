Mange ferdes på sjøen i sommer uten forsikring

Når temperaturen i vannet bikker 17–18 grader er det mange som tar turen ut på fjorden, men det er ingen selvfølge at alle du møter på sjøen har forsikringen i orden.

Tall fra Finans Norge viser at 327.000 fritidsbåter var forsikret ved årsskiftet.

I Norge er det drøyt en halv million fritidsbåter, og det betyr at bare snaut 40 prosent av båtene er forsikret.

Kan bli dyrt

Storebrand skulle ønske det var flere.

– Hvis man ikke har forsikring, kan man bli ansvarlig for tredjepart, andre båter eller andres eiendom dersom det skjer en ulykke, sier administrerende direktør i Storebrand, Fredrik Weibull.

Han minner om at det kan bli veldig dyrt.

Båtforsikringen har mange likhetstrekk med bilforsikringen, men det er i dag ingen krav om at båten skal forsikres.

Risiko og ansvar

Ifølge Storebrand kan man som båteier forsikre seg både for ansvaret man har som båtfører og man kan forsikre båten sin mot skader – kasko.

– De økonomiske følgene av en skade kan fort bli store, uavhengig av størrelsen på båten. Å kollidere på fjorden i lav fart får lett større følger enn om tilsvarende skjer på landjorden. Ikke minst er det en risiko for at båten synker, sier produktsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Men selv om Storebrand har egeninteresse i selge forsikring, oppfordrer også Redningsselskapet folk til å sette seg inn i hva de trenger.

– Vi tror vel at de fleste som har kostbare båter, forsikrer de. Men vi vil nok anbefale folk å sette seg inn i hvilken risiko og ansvar de har ved å ferdes på sjøen, og sørge for at de har de trenger, sier Martin Fuhr Bolstad, leder for Innovasjon og IT hos Redningsselskapet.