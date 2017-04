Mange får ikke sett skattemeldingen

Mange har problemer med å logge på for å få se skattemeldingen sin. Først ble det meldt at det var Altinn som hadde tekniske problemer, men nå viser det seg at det er BankID som sliter.

Årsaken er ifølge BankID Norge at de opplever rekordstor pågang.

– Det er målt høyere trykk enn noen gang, sier kommunikasjonssjef i BankID Norge Hege Steinsland til NRK.

REKORDTRAFIKK: Hege Steinsland kan fortelle at det ble registrert rekordhøy trafikk på skattemeldingene tirsdag morgen. Foto: BankID Norge

– Vi har hatt 90 transaksjoner per sekund. Det er rekord i skattemeldingsslippet.

Forøvrig skal Min ID fugere som normalt.

Avta etter ni

Steinsland beklager også at alle ikke får logget inn for å se skattemeldingen sin med en gang, men oppfordrer ivrige nordmenn til å smøre seg med litt tålmodighet, da de tror trafikken snart vil avta.

– Nå er vi i topptimen mellom klokken åtte og ni, så nå er det veldig trangt gjennom døra. Vi håper det roer seg etter klokken ni, sier hun.

Kontrollert kø

I dag tidlig trodde Altinn at årets travleste dag for den offentlige nettportalen skulle gå knirkefritt. Til NRK sa direktør i Altinn Cat Holten at de hadde kontroll gjennom natten.

– I natt har det gått veldig bra. Vi slapp på brukerne kontrollert litt før midnatt i går. En del opplevde nok kø, men det var en kontrollert kø for at de som var inne skulle ha det bra og få gjort det de skulle, sa Holten.

MANGE FÅR IGJEN: Hans Christian Holte lover at mange får en hyggelig opplevelse når de sjekker skatteoppgjøret. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange får igjen

Skattemeldingen for 4,8 millioner nordmenn ble lagt ut i natt. Mange kan vente seg en hyggelig opplevelse.

– Cirka 2,8 millioner kan glede seg til 21. juni hvor vi har skatteoppgjøret, og beløpet de får igjen er i snitt 11.000 kroner, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Hovedårsaken til at en del får baksmell og andre får penger igjen, er endringer som skjer i livet til hver enkelt. Endringene påvirker skatten etter at man har fått antatt inntekt og beregnet skatteprosent, sier skattedirektøren til NTB.