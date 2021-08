Mange er bekymret for utrygg skolevei – på Kringsjå vant foreldrene

– Flere ganger har det kommet biler i stor fart. Det er jo ikke så bra for dem som er yngre, sier 12 år gamle Edvard Moksnes Kjøraas.

Han har nettopp krysset Sognsveien ved Kringsjå i Oslo. Denne uka er det for å gå på fotballskole. Neste uke starter skolen opp igjen, med en skolevei som mange barn og foreldre synes har vært utrygg.

– Vi har vært redde for at liv skulle gå tapt eller barn skulle bli skadd på vei til skolen, sier Edvards mor, Cathrine Moksness. Hun er medlem av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Kringsjå skole.

Fikk farten ned

På Kringsjå aksjonerte foreldrene for en tryggere skolevei. De fikk et flertall i Oslo bystyre til å sette ned farten fra 40 til 30 kilometer i timen i Sognsveien forbi Kringsjå og Nordberg skoler, som ligger like ved hverandre.

I tillegg har kommunen laget en innsnevring av veien for å tvinge farten ned, og skal utrede muligheten for gangbro over Sognsveien.

– Denne saken viser at det nytter å kjempe for en tryggere skolevei, sier FAU-medlem ved Kringsjå skole, Cathrine Moksness. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Denne saken viser at barna er hørt og at det nytter å kjempe. Aldri gi opp, sier Cathrine Moksness.

Synes skoleveien er utrygg

Hun er ikke alene om å kjenne på frykten for utrygg skolevei.

Guttegjengen på vei til fotballskole og friidrettsskole på Kringsjå i Oslo. Foran fra venstre Thomas Bakken Juland, Rikard Moksness Kjøraas. Bak fra venstre Ludvig Balchen Ludvigsen, Bernard Moksness Kjøraas, Marius Holtan Rønningen og Eirik F. Reiestad. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I en medlemsundersøkelse blant 4.000 NAF-medlemmer gjort av Kantar, svarer 24 prosent eller omtrent hver fjerde spurte at de synes skoleveien der de bor er utrygg.

– Det er et alvorlig høyt tall. Det viser at skoleveien som er så viktig i hverdagen til både barn og foreldre også er en kilde til utrygghet og frykt, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF anbefaler dem som har mulighet til å heller gå med barna enn å kjøre dem til skolen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Gang- og sykkelveier, fortau, gangfelt, bedre belysning og bedre vedlikehold er tiltak som kan gjøre en skolevei tryggere.

– Flest svarer at de savner bedre gang- og sykkelveier og bedre fortau, sier Camilla Ryste.

Nesten ingen barn dør i trafikken

Selv om mange fortsatt synes skoleveien er utrygg, så er ulykkestallene for barn i Norge svært oppløftende. Mens det i 1970 omkom 103 barn under 14 år i trafikkulykker her i landet, så var det to i 2020 og ingen i 2019.

Både biler og veier er blitt mye sikrere enn før. Dessuten:

– I Norge er vi generelt flinke til å bruke sykkelhjelm når vi sykler, vi sikrer barn i bil og vi voksne blir stadig bedre til å bruke bilbelte. I tillegg er det færre enn før som bryter fartsgrensene, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.

Gå med barna, ikke kjør dem

Øv med barna på skoleveien, oppfordrer opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

NAF og Trygg Trafikk har noen råd til foreldre:

De fleste barn trenger ikke å bli kjørt til skolen, og de har godt av å gå eller sykle. Foreldre bør øve med barna, til fots eller på sykkel. Unngå stress, beregn god tid!

Hvis du likevel må kjøre; parker gjerne bilen et godt stykke unna og gå med barna noen hundre meter til skolen. Da hoper ikke biltrafikken seg opp rett ved skolen.

Skoler, foreldreutvalg og eieren av veien kan etablere hjertesoner rundt skolene der det er lite eller ingen trafikk. Det anbefales også å opprette faste droppsoner der en kan slippe av barn som av ulike grunner må kjøres til skolen.

NAF minner i tillegg om at barn har problemer med å bedømme fart og avstand til et kjøretøy, og ber derfor bilister være spesielt oppmerksomme ved lyskryss og fotgjengerfelt.

– Hvis du kjører og har satt av eget barn utenfor skolen, vis respekt for andre barns skolevei og kjør pent, oppfordrer NAFs Camilla Ryste.

Se begge veier

– Viktig å se både godt både til høyre og venstre før du går over veien, sier Edvard Moksness Kjøraas (12) på Kringsjå i Oslo. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

På Kringsjå vet 12 år gamle Edvard Moksness Kjøraas hva han må huske år han skal over veien i et gangfelt:

– Hvis vi sykler må vi gå av sykkelen. Se til høyre, venstre, høyre. Hvis det er klart, kan vi gå over. Hvis det kommer en bil i stor fart, så kan vi bare stå og vente og hvis den bremser da, så kan vi gå over, sier han.