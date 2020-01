Mange branner over hele landet nyttårsaften

En bygning på Kaldfjord skole i Tromsø er brent ned under kontroll av brannvesenet. Politiet mistenker at brannen ble antent av fyrverkeri. To nabohus ble evakuert på grunn av fare for spredning.

I Bergen er 24 beboere evakuert fra flere hus etter at det brøt ut en kraftig brann i en enebolig i rekke i Traudalsgrend i Fyllingsdalen ved halvfire-tiden. Huset er overtent, og det er vanskelig å komme til og slukke, melder Vest politidistrikt.

Brann i rekkehus i Fyllingsdalen i Bergen. Foto: John-Henry Stjernberg

I Kyrkjebø i Sunnfjord er flere beboere evakuert etter at det brøt ut brann i et bolighus. Der er det er fare for spredning til andre bygninger, og de evakuerte er samlet på Kyrkjebø skole. Huset som brenner kan ikke reddes, opplyser politiet. Hester er også evakuert fra et fjøs like ved brannen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fyrverkeribranner

Øst politidistrikt melder om mye farlig bruk av fyrverkeri. Hele 18 tilfeller av uvettig bruk av fyrverkeri i Østfold og Akershus, og mange knyttes til branner i garasjer, søppelkasser og hekker.

Politi- og brannvesen flere steder i landet meldte også om flere lyng- og gressbranner i minuttene etter midnatt. I Hokksund og Fredrikstad satte fyrverkeri fyr på hekker og på Kadettangen i Bærum brant det i plattingen av stupetårnet.

Flere steder ble det meldt om brann i søppelkasser, Fretex-konteinere, boder og kasser.

I Os i Hordaland er an mann i 20-årene arrestert, mistenkt for å ha startet en boligbrann. Politiet mistenker ham for å ha knust et vindu før han skjøt fyrverkeri inn i stua

Nødrakett traff fritidsbolig

I Sandnessjøen meldte politiet i Nordland om at det hadde brutt ut brann i en garasje.

– Det er full fyr i garasjen og fare for spredning til bolighus. Alle i huset er evakuert, meldte politiet. Brannen ble slukket like over klokken 2.

Senere varslet politiet i Nordland om en brann i Svolvær som følge av en nødrakett.

– Politipatruljen hadde tatt oppstilling på Svinøya for å bivåne fyrverkeriet i Svolvær. Ble oppmerksom på en nødrakett som var avfyrt vannrett og passerte dem i hodehøyde. Denne raketten traff så en fritidsbolig der kledningen tok fyr, skriver politiet.

To menn er pågrepet som følge av hendelsen.

Måtte stanse fester

Vest politidistrikt meldte 20 minutter over midnatt at de var blitt varslet om at en mann på Åstveit i Åsane hadde fått skader i ansiktet av fyrverkeri.

– Politi og ambulanse rykket ut. Mannen ble fraktet Haukeland sykehus med mindre skader i ansiktet, skriver politiet

Flere fester med ungdommer og mindreårige gikk over styr og måtte oppløses av politiet. I Tromsø måtte politiet blant annet oppløse en fest i seilforeningens lokaler av hensynet til helse og sikkerhet for de 80 gjestene, mange overstadig mindreårige.

Øst politidistrikt melder at det har vært en hektisk natt med uvanlig mye bråk, beruselse og krangling i byene i Østfold og Akershus nyttårsnatta.

Alvorlig ulykke i Råde

En ung mann er kritisk skadd etter en trafikkulykke ved Råde kirke i Østfold ved halv firetiden i natt. Ifølge politiet har bilen rullet rundt flere ganger. Vegvesenets ulykkesgruppe er på vei.

I Kautokeino i Finnmark er en mann i 20-årene påkjørt av en personbil mens han gikk langs veien. Ulykken skjedde ved 02.40-tiden i natt. Han er sendt til sykehus i Tromsø, melder politiet i Finnmark.