Mandag våkner østlendingene opp til snø

Den første uka av mai har vært kald, etter at et polart lavtrykk la seg over landet. Nå er et nedbørssystem på vei og vil i løpet av natt til søndag sørge for at det blir et nytt snøfall på Østlandet.

– Det bli lav snøgrense, og selv om snøen ikke nødvendigvis legger seg helt nede i byen, vil det være hvitt i lufte, forteller statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NRK.

Men man skal ikke lenger opp enn til Holmenkollåsen og øvre deler av Romerike, før det blir snakk om en del centimeter med nysnø mandag morgen.

Om du allerede har lagt om til sommerdekk, bør du vurdere om du skal finne andre måter å komme deg på jobb.

– Temperaturene vil ligge litt over null i lavlandet, men kommer du litt opp i høyden vil vi nok se minusgrader, sier Walløe.

Vegtrafikksentralen advarer mot potensielt vanskelige kjøreforhold og minner om at bilen må være skodd etter forholdene.

Ifølge meteorlogene kan det falle mellom 5 og 25 centimeter snø enkelte steder.

Mer snø på torsdag

Den gode nyheten er at snøen ikke blir liggende lenge og smelter når sola begynner å varme utover formiddagen.

Men været vil fortsatt holde seg kaldt, i alle fall frem til neste helg.

– Det blir fortsatt kjølig. Tirsdag blir det temperaturer på rundt 7–8 grader, forteller Walløe.

Allerede torsdag kan det komme mer snø, men da hovedsakelig i høyereliggende strøk.

Varm april

Årets april måned ble både den nest varmeste og nest tørreste siden målingene hos Meteorologisk institutt startet i 1900.

Mai har så langt vært kjøligere enn normalen, men det hender innimellom at det faller snø på denne tiden av året.

Senest i 2017 våknet østlendingene opp til et kraftig snøfall 11. mai. I marka falt det en halv meter snø, og Bymiljøetaten kjørte opp skiløyper.