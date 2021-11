I løpet av mandagen settes ny årsrekord for strømpris.

Ifølge oversikten til strømbørsen NordPool forventes prisen å komme helt opp i 2,79 kroner per kilowattime.

Det er den høyeste timesprisen sett i år, kan Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør i NordPool, bekrefte.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til NRK at vi har hatt høyere strømpriser midt på vinteren for et tiår tilbake, men det var da snakk om kalde vintermåneder i januar og februar.

– Jeg tror ikke vi har sett slike priser i november før.

Med mørket stiger prisene

Ifølge strømbørsen NordPool vil gjennomsnittsprisen på strøm være rundt 1,22 kroner per kilowattime i Oslo, Kristiansand og Bergen.

Merk at dette er innkjøpsprisen til strømselskapene. Den inkluderer ikke nettleie og avgifter. Prisen du som strømkunde betaler vil derfor være høyere.

I løpet av dagen er denne markedsprisen ventet å komme helt opp i 2,79 kr/kWh. Spesielt sent om ettermiddagen, mellom klokken 16 og 19, blir prisene bli høye.

– Hvorfor er det så dyrt i løpet av ettermiddagstimene mellom 16 og 19?

– Det er vanlig at prisene er høyere noen timer på morgenen og ettermiddagen på grunn av høyere forbruk, forklarer Stina Johansen.

Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør i NordPool. Foto: Nord Pool

I tillegg kan vi skylde på novembermørket.

– Prisen er høyest i timene når det blir mørkt, for da slås lysene på. Så der ses en ekstra topp i forbruket, i tillegg til at folk kommer hjem og skal sette på middagen, sier kraftanalytiker Tor Lilleholt.

Det kan altså lønne seg å være forsiktig med energibruken i dette tidsrommet.

Skumringsforklaringen betyr også at pristoppen i ukene framover kan komme litt og litt tidligere.

Påvirkes av eksport

Det har blitt satt flere prisrekorder på strøm i løpet av høsten. Spesielt i Sør-Norge har folk blitt skremt av regningene.

– Dette er et utslag av noe jeg har advart mot over tid, at kraftforbruket skal stige. Det er det som har skjedd gjennom helgen med lavere temperaturer, sier Lilleholt.

Tor Reier Lilleholt er sjefanalytiker i Volue Insight. Foto: Sondre Steen Holvik

I starten av uka er det også varslet lave temperaturer, som gir økt strømforbruk. Det hjelper ikke på prisene at det også er lite vind til strømproduksjon.

– Når man trenger kraft til dette høye forbruket, blir det dyrere med produksjonen. Samtidig har Europa det samme behovet, og da kommer etterspørsel på eksport. Det kan gi en tilnærming til europeiske priser.

Lav vannstand

Tross mer nedbør de siste ukene er vannstanden i kraftmagasinene nær et historisk bunnivå for årstiden. Det viste denne ukens tall fra NVE.

– Folk spør seg hvorfor det ikke hjelper når det regner. Men det hjelper – ellers hadde prisen vært skyhøy, sier Lilleholt.

Dette gjelder vann og nedbør som kommer før det fryser til. Nå som nedbøren kan komme som snø i høyfjellet, vil det ikke ha noen betydning før den smelter igjen til våren.

Derfor er det temperaturen som betyr noe for strømprisene utover. En mild vinter er ikke like hard mot lommeboka, men får vi en kald vinter, kan det bli dyrt.

Kraftanalytikeren mener folk bør være forberedt på at det kan komme videre prisrekorder utover vinteren.

– Jeg tror det kan komme nye rekorder hver uke som kommer.