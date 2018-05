NRK har snakket med fem nybakte mødre om det store mammasjokket. Om det få liker å snakke om når man får barn:

Hormoner, ansvar, bekymringer, søvnmangel, stress, sårbarhet, følelser, kolikk, vanskelige tanker, vonde tanker, krangling, press, skriking og vanskelig samliv.

– Googling kommer det sjeldent noe godt ut av

Iselin Guttormsen (31) bor i Røyken sammen med mann og to barn. På fritiden blogger og snapper hun om småbarnslivet.

I barselperioden er Google en god venn, men også den største fienden. Én ting de nybakte mødrene er enige om: Googling i andres problemer og erfaringer fører sjelden med seg noe godt. Da etteåringen i huset fikk i seg en neve popcorn, ga Google alt annet enn gode råd til småbarnsfamilien:

Man googler jo, men det er ikke noe håp for deg da, etter at du har tatt et googlesøk Iselin Guttormsen

– Det er så intenst det første året etter fødsel. Det er nytt, enten det er det første barnet eller tredje barnet. Om man ikke er like usikker, så vil det alltid være noe man er usikker på ved seg selv, forteller Iselin.

– Alt er forandret

Fatima Niang (27) er førstegangsmor og bor sammen med samboer Sagene i Oslo. Fatima er hjemme i barselpermisjon.

– Man tenker at man skal være en sånn kul og laidback mamma som tar ting som det kommer. Sånn funker det tydeligvis ikke Fatima Niang

Fatima Niang har som førstegangsfødende bekymret seg mye.

– Jeg er mye usikker og bekymret for det meste egentlig, forteller Fatima. Det går fra de helt enkle tingene, til det som gjør at du aldri finner helt roen i sofaen:

– Hvordan får du snørr ut av nesa liksom? Jeg er redd han skal ha vondt noe sted, og at han ikke skal få puste. Så tenker jeg på krybbedød, at barn ikke skal ligge på magen. Den dagen han plutselig lå på magen fikk jeg jo sjokk. Den ene bekymringen tar den andre. Fatima innrømmer at livet har tatt en helt ny vending.

Førstegangsforeldrene som tidligere kunne bruke kvelden på å «binge», det vil si å se flere episoder av en serie på en enkelt kveld, må nå forholde til et helt nytt og annerledes liv.

– Det er alltid noe som surrer i bakhodet. Etter at barnet ble født, har det ikke vært noen pust i bakken, forteller pappa Bendik Molnes.

Den første måneden ble spesielt tøff for samboerparet. Babyen fikk påvist kolikk.

– Det var forferdelig, forteller Fatima. Legen deres var helt åpen med samboerparet:

– Hun fortalte oss at når du får en kolikkdiagnose, så skal du ikke være redd for å tenke at du har lyst til å putte babyen tilbake dit den kom fra. Det var en befrielse at noen fagpersoner kunne si noe sånt. Jeg hadde ikke helt tenkt den tanken, sier Fatima.

Heldigvis gikk det hele over etter noen uker.

– Hva tenker du i den situasjonen?

– Jeg tenker jo mye på hva har jeg gjort. Det er litt skrekkblandet fryd. Man har fått noe som er så fantastisk, men man får aldri livet sitt tilbake igjen. Så man sitter litt der og tenker at man har tatt et valg man ikke kan angre på.

– Kjærligheten til det lille mennesket er altoppslukende, smiler Fatima.

Det vanskelige svangerskapet

Tina Braut (28) bor sammen med mann og to barn på Bryne i Rogaland. For henne var den siste graviditeten full av bekymringer.

– Jeg la ned totalforbud mot skinke i huset Tina Braut

Tina bar med seg en sår og vanskelig opplevelse fra et tidligere svangerskap, hvor det ble påvist en svært alvorlig hjertefeil. Svangerskapet ble avsluttet.

– Denne gangen har jeg hatt minst 10 ultralyder, forteller Tina mens hun finner fram bildene øverst i kjøkkenskapet.

Da Tina ble gravid igjen tok de vonde tankene overhånd. Redselen for å gjøre noe som kunne skade barnet i magen var der hele tiden.

– Jeg var redd for at jeg hadde gjort noe galt sist gang, og at det hadde ført til at ting gikk som det gikk.

Spesielt ble hun stressa for det som var i kjøleskapet.

– Jeg ville ikke ha spekeskinke og salami i huset. Mannen min fikk heller ikke lov til å ha disse produktene, og forteller at hun også var redd for Pepsi Max:

– Jeg hadde mest lyst på Pepsi Max, men jeg turte ikke å drikke det på grunn av søtningsstoffene. Det er helt trygt å drikke, men jeg drakk det sist gang og da gikk det jo galt.

Tina tok tidlig kontakt med jordmor og hadde en klar beskjed til henne:

– Deg trenger jeg virkelig i dette svangerskapet.

– Det viktigste er at vi får sove på natta

Julie Isaksen er sykepleier og bor sammen med mann og to barn i Østensjø bydel i Oslo.

– Jeg løy hos helsesøsteren Julie Isaksen

Som førstegangsmor leste Julie Isaksen alt fra Stein Erik Ulvund og Jesper Juul til Gro Nylander. Julie var nyutdannet sykepleier og vant til å sette seg inn i litteratur. Alt som var tilgjengelig ble lest fra perm til perm.

– Jeg tenkte at jeg var godt rusta. Både i forhold til dette med samsoving, amming og alle disse temaene som er veldig aktuelle for det første leveåret.

Julie hadde en rekke regler: Sønnen skulle ammes og legges tilbake i sengen. Han skulle ikke ammes etter at han hadde fått tenner. Skulle sønnen på overnatting hos besteforeldrene fikk de klare instrukser om hvordan det skulle gjøres.

– Jeg ga instruksjoner på hvordan han skulle legges, hvilke sanger som skulle synges og hvordan maten skulle tilberedes, forteller Julie.

Alle bøkene og artiklene hun leste gjorde også at hun kom i konflikt med seg selv.

– Det jeg tenkte var naturlig å gjøre, stemte ikke overens med litteraturen. Anbefalingene spriket hele tiden. Det Stein Erik Ulvund fortalte meg, var Jesper Juul helt uenig i. Jeg sto jo midt i et valg. Skal jeg stole på én av de, eller meg selv? Det gikk ikke helt som hun hadde sett for seg.

– Jeg kan huske at jeg satt hos helsesøsteren og hun spurte om vi var ferdig med amming. Nå var jo barnet mitt over ett år. Så sa jeg ja, men det var jo ikke sånn. Jeg ammet mye lengre enn planlagt, og samsov i flere år. For meg var det viktigste at vi alle fikk sove på natta, forteller Julie.

– Du løy til helsesøsteren?

– Ja, litt, innrømmer Julie.

De mange rådene hun fikk hjalp ikke når kvelden kom og alle var slitne.

– Vi visste at det fungerte når han sovnet mellom oss, sier Julie og forteller at vendepunktet kom da hun ble mor for andre gang:

– Da hadde jeg erfart at det beste er å stole på seg selv og relasjonene man har til barnet. Det er da vi som familie finner de svarene vi trenger.

– Flere må snakke om fødselsdepresjon

Marita Rendal (35) bor på Ørnes i Nordland sammen med mann og tre barn. Hun er leder av organisasjonen 1001 dager. En organisasjon som jobber for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer i forbindelse med graviditet, fødsel og i to år etter fødsel.

Alt jeg sa, gjorde, følte og tenkte, må jeg leve med. Marita Rendal

I 2015 fikk Marita Rendal sitt tredje barn og sin andre fødselsdepresjon. Mellom ti og femten prosent får fødselsdepresjon, men få tør å fortelle om det.

– Flere må tørre å snakke om fødselsdepresjon. Det er livsviktig å be om hjelp i tide, oppfordrer Marita. Hun fikk profesjonell hjelp til å komme seg ut av depresjonen:

Mammakroppen: – Det blir åreknuter og hengepupper

–Jeg synes det er viktig å vise åreknuter, celulitter, hår på tærne, mageflesk og pupper som henger.

Iselin Guttormsen legger ut mange bilder av seg selv på sosiale medier, men hun viser ikke bare frem glansbildene.

– Jeg legger ut mange bilder hvor jeg føler meg fin. Jeg elsker å føle meg flott. Alt kan skje med sminke og krølltang. Derfor synes jeg det også er viktig å vise frem hverdagen.

Iselin mener alle «glansbildene» som blir lagt ut i sosiale medier gjør noe med forventningen til gutter og menn. Hun tror de ser på bildene, og ser for seg hvordan kvinner skal og bør se ut etter en fødsel. Presset øker.

Selv snakker Iselin helt åpent om hvordan fødsel nummer to har satt sitt preg på kroppen.

– Tissen min ser ut som en kjøttkake, konstaterer Iselin.

