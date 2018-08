Mammablogger reagerer kraftig på abort-forslag

– Jeg tenker tilbake på alle de tegnene jeg fikk på at det var et lite menneske inne i magen i uke 24. Det var tydelige spark og hikking, blant annet. Jeg synes det er helt vilt å tenke på at det skulle kunne fjernes, sier mammablogger Jessica Enerberg til NRK.

Enerberg driver til daglig bloggen mammasom16 og er blant landets mest leste «mammablogger». Hun ble lettere sjokkert da hun så Unge Venstre-leder Sondre Hansmarks forslag om å utvide retten til selvbestemt abort fra dagens uke 12 til nettopp uke 24.

– Dette er små babyer som potensielt kan være levedyktige, og da er det fullstendig galt å skulle abortere dem på dette stadiet, mener Enerberg, som for øvrig støtter dagens abortgrense på 12 uker.

Hansmark begrunner forslaget sitt blant annet med at Storbritannia i dag tillater selvbestemt abort inntil fosteret er 24 uker. Det mener Enerberg ikke er grunn nok til å tillate det samme i Norge.

– Jeg mener det er et tynt argument at andre land gjør det. Vi må fortsatt kunne ta våre egne avgjørelser basert på egne refleksjoner.

Forstår reaksjonene

Unge Vestre-leder Sondre Hansmark sier til NRK at han forstår at forslaget hans vekker sterke følelser:

UTFORDRER: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark forstår at forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort til fosteret er 24 uker gammelt vekker sterke følelser. Foto: Unge Venstre

– Jeg kan skjønne at dette er en svært vanskelig problemstilling for mange kvinner og for mange mødre. Poenget mitt er at dette er avgjørelser kvinner i større grad skal ta selv, sier han.

Han tror ikke det vil være noen enkel avgjørelse for en kvinne å bestemme seg for ta abort i for eksempel uke 20.

– Men jeg mener det ikke er min oppgave som politiker å definere om dette er riktig for alle sammen. Jeg mener at det må være opp til kvinnen selv å ta den avgjørelsen, sier Hansmark.

– Feil at ikke fosteret kan kjenne smerte

Et av de sentrale premissene for Hansmarks forslag er at fosteret ikke kan føle smerte før det er 24 uker gammelt.

– Vi mener vi må sette et fosters moralske verdi til når det kan begynne å føle – når de kan føle smerte, ubehag, behag, sa Hansmark til NRK i går.

KRITISK: Overlege Hans Jørgen Stensvold ved nyfødtavdelingen på Rikshospitalet mener det vil være svært utfordrende etisk å tillate selvbestemt abort inntil fosteret er 24 uker gammelt. Foto: Ida Cecilie Madsen / NRK

Men det mener overlege Hans Jørgen Stensvold ved nyfødtavdelingen på Rikshospitalet i Oslo rett og slett er feil:

– Tidligere trodde man at disse barna ikke følte smerte, men det er veldig mange år siden. I dag vet vi at så små, for tidlig fødte barn føler smerte, og det er også noe vi ser i den daglige behandlingen.

– Så faglig sett er dette skivebom?

– Ja, det tror jeg at jeg kan si. Og der tror jeg at jeg har støtte fra et samlet fagmiljø, sier overlegen.

Han forteller at det i Norge i dag er vanlig å behandle barn født i 23. svangerskapsuke, og at 80 prosent av disse overlever.

– Ønsker å løfte debatten

Konfrontert med at 24 uker gamle fostre kan føle smerte, svarer Hansmark at man skal være ydmyk overfor det medisinske fagmiljøet i dette spørsmålet:

– Det kan godt hende at foster ved uke 24 har utviklet et så godt sentralnervesystem at dette er riktig, men jeg ønsker å løfte debatten om når man skal sette den absolutte grensen for abort.

Han viser til at det i Norge i dag er lov å ta abort inntil fosteret er 22 uker dersom det er tungtveiende medisinske grunner til det.

– Jeg synes det er litt merkelig at man i noen tilfeller sier at fosterets rettsvern står veldig sterkt, mens det i andre tilfeller ikke gjør det. Jeg synes det er en litt merkelig relativisering av fosterets verdi basert på sykdom eller morens livssituasjon, sier Hansmark.