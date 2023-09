Målretta reklame etter menstruasjon: – Som forbrukar er ein sjakk matt

Det finst over tusen slike appar, og dei største har titals millionar aktive brukarar i månaden. Forbrukerrådet seier ein burde bruke menstruasjonsappar med varsemd.

– Selskap kan målrette reklame mot deg når du er på det mest sårbare. Den type data kan avsløre ganske mykje om deg, som di fysiske form og di mentale helse. Det kan gjere at du er meir sårbar mot kommersielle beskjedar og bodskap, seier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Opplysingar som menstruasjon, samleie eller kor kjensleladd ein er under syklus er opplysingar ein kan oppgi til ein graviditet- og menstruasjons-app.

Opplysingane blir ofte brukt til å gi nyttig informasjon om deg sjølv, men kan og bli brukt til å rette reklame mot deg.

– No ser vi at den type informasjon blir spreidd for alle vinder, seier Myrstad.

Sensitive helseopplysningar er underlagd strenge reglar. Det gjer det i utgangspunktet ulovleg å samle inn og behandle slike dataa. Då med nokre unntak som til dømes uttrykkeleg samtykke.

– Dersom ein ynskjer å laste ned eller ta i bruk menstruasjon- eller graviditetsappar så anbefaler vi på det sterkaste å lese grundig gjennom bruksvilkåra i forkant, seier Siri Aasness, juridisk seniorrådgjevar i Datatilsynet.

Siri Aasness, juridisk seniorrådgjevar i Datatilsynet Foto: Ilja C. Hendel

Umoglege bruksvilkår

Å lese gjennom bruksvilkår kan vere svært utfordrande, seier Myrstad i Forbrukerrådet.

– All erfaring seier at dei er altfor lange, og dei er uansett kompliserte å forstå.

Sjølv om ein les gjennom bruksvilkåra, og det står der at appen ikkje delar data med ein tredjepart, treng ikkje dette å vere sant, seier Myrstad i Forbrukerrådet.

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, åtvarar mot å dele sensitive opplysingar med appar. Foto: Forbrukerrådet

– Du har uansett ingen moglegheit for å vite at det dei skriv der er sant, og vår erfaring er at det som står der kan vere direkte feil om ein testar appen teknisk etterpå. Som forbrukar er ein sjakk matt i møte med desse appane og desse umoglege bruksvilkåra.

Professor i datatryggleik ved Universitetet i Oslo, Audun Jøseng er eining i det:

– Naturleg nok så kan ein lese seg opp, men som vil ta veldig mykje tid. Sjølv om ein gjer det, så vil dei fleste ikkje ane eller innsjå perspektivet av kva dei godtek.

Graviditet- og menstruasjonsappen Flo har over 56 millionar brukarar i månaden og over 300 millionar nedlastingar. Nettstaden Mozilla er ein av fleire som har vurdert datatryggleiken til Flo, og andre liknande appar. Dei seier Flo ikkje kan garantere personvernet.

I 2021 blei appen teken i å dele sensitive helseopplysingar frå brukarane med reklame- og marknadsføringsselskap. I ein e-post til NRK seier Flo at dei aldri har selt brukardata, og at dei framleis tek datatryggleik på alvor.

Opererer på eiga hand

Det er Datatilsynet som skal passe på brot av personopplysingslovverket i Noreg. Det gjer dei i fleire høve, men på langt nær sjekkar dei alle appar som blir tatt i bruk.

Jøsang seier at sjølv om appar hevdar dei tek datatryggleik på alvor, blir det sjeldan ettergådd.

Audun Jøsang, professor i Datatryggleik ved Universitetet i Oslo, seier at kvar forbrukar står stort sett åleine mot dei store aktørane. Foto: Ine Eriksen / UiO

– Det er sjeldan tilsyn eller revisjon av korleis dei gjer dette. Så her kan dei nærmast operere på eiga hand.

Kvar brukar står stort sett åleine mot dei store aktørane, seier Jøsang.

– Big Tech har enorm makt, og dei klarar å snu seg unna regulering så godt dei kan for å skape meir profitt for seg sjølve. Det er nettopp det dei eksisterer for. Så her er ei kjempeutfordring for styresmakta å halde «Big Tech» litt i øyra.

Ser på eit forbod

Gunn Karin Gjul (Ap), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet seier at dei som tilbyr tenester må sikre at opplysingar blir behandla i samsvar med reglane.

Gunn Karin Gjul er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som Foto: Vetle Hjortland / NRK

– Tenestetilbydarane er også ansvarlege for å gje god og forståeleg informasjon om korleis dei behandlar personopplysningar.

Kva gjer de for å sikre dataane mot sal/behandling av sensitive opplysningar?

– Regjeringa jobbar med ein digitaliseringsstrategi der personvern vil vere sentralt. Blant anna skal det utarbeidast ein eigen nasjonal personvernstrategi.

Gjul seier også regjeringa greier ut kva konsekvensar eit eventuelt norsk forbod mot marknadsføring basert på masseinnsamling av mellom anna personopplysingar vil gi.

– Regjeringa er samstundes opptekne av at brukarane sjølv i størst mogleg grad skal kunne velje korleis deira opplysningar blir nytta. Dette gjeld særleg i kommersiell samanheng.