Senere i dag blir kjent om Økokrim åpner etterforskning av aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes.

I to måneder har Høyre-lederen måttet svare på en rekke spørsmål om egen habilitet, mulig innsidehandel og forholdet til sin ektemann gjennom snart 30 år.

Erna Solberg og Anniken Huitfeldt har begge havnet i trøbbel på grunn av sine ektemenns aksjekjøp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Spørsmålet mange i partiet stiller seg, er om aksjesakene påvirker velgernes syn på Erna Solberg og Høyre.

I går kunne NRK fortelle om en tilbakegang for Høyre på 3 prosentpoeng i Norstats partibarometer for november. Men oppslutningen på 24,6 prosent sikrer fortsatt status som landets største parti – med god margin.

Nå kommer det en ny måling som kan gi Høyres medlemmer og tillitsvalgte enda en pekepinn på Erna Solbergs anseelse hos velgerne.

En av fire usikre

I Norstats nye statsministermåling oppgir 37 prosent at de mener Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Det er en tilbakegang på 3 prosentpoeng siden forrige måling som ble publisert i slutten av september.

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre styrker ikke sin stilling på Solbergs bekostning. Faktisk går oppslutningen om ham tilbake 2 prosentpoeng fra sist. Nå svarer 36 prosent av de spurte at Støre er best skikket.

For begges del er endringene innenfor feilmarginen i undersøkelsen.

Og kanskje vel så interessant: 27 prosent av de spurte sier nei til begge to og svarer «vet ikke» på spørsmålet om hvem som er best skikket. Det er mer enn hver fjerde velger.

– Like lite populære

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener målingen viser hvor jevnt det er mellom Støre og Solberg i øyeblikket.

– De to statsministerkandidatene er egentlig like populære – eller kanskje like lite populære – blant velgerne, sier Bergh til NRK.

Johannes Bergh Foto: William Jobling / NRK

At vet ikke-gruppen vokser, er en indikasjon på at en god del velgere ikke er fornøyd med noen av dem, framholder han.

– Så det er jo kanskje et litt uheldig tegn, sier han.

Bergh mener habilitetssaken påvirker Erna Solberg og Høyre, på flere måter:

– Den rammer kanskje på en polariserende måte, ved at Høyres egne velgere, kanskje også Frps velgere, ser mer positivt på Solberg, mens rødgrønne velgere er mye mer kritiske, sier Bergh, som mener en slik tendens ofte inntreffer ved politiske skandaler.

– Hvorfor styrker ikke Jonas Gahr Støre seg mer i forhold til Erna Solberg?

– Det kan jo være at Støre til en viss grad også er rammet av skandaler, selv om han personlig ikke er involvert. Han har ansvaret for regjeringen, hvor flere statsråder har vært rammet av liknende saker, sier Bergh.

Tirsdag er det klart for omfattende kontrollhøring om habilitetssakene på Stortinget. Både Støre og Solberg kommer, i likhet med Ap-nestleder Tonje Brenna og de avgåtte statsrådene Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe.

– Solide sprekker

Statsviter Kim Arne Hammerstad har skrevet bok om politiske skandaler og holdt en rekke foredrag om emnet. Han mener habilitetssaken åpenbart har påvirket populariteten til Erna Solberg.

– Bildet av Erna Solberg som en pertentlig politiker med stålkontroll på det aller meste, har nok fått seg noen solide sprekker etter denne saken, sier Hammerstad.

Kim Arne Hammerstad har skrevet bok om politiske skandaler. Foto: Mats Arnesen / NRK

At flere av velgerne ifølge undersøkelse nå ikke er sikre på hvem de foretrekker som statsminister, mener han forteller en god del.

– Jeg tolker det som generell mistillit til begge styringspartiene.

– Hvordan vil du sammenligne skandalen som Erna Solberg står oppe i nå, med andre politiske skandaler?

– Jeg mener jo at dette er en av de største politiske skandalene vi har hatt i norsk politikk. Det har rett og slett å gjøre med størrelsen på politikeren, dette er tross alt opposisjonens statsministerkandidat, men også omfanget av saken: At det rett og slett har foregått mer eller mindre vedding mot norsk økonomi inni statsministerboligen over så mange år, sier han.

Klokken 10 offentliggjør Økokrim om det skal åpnes etterforskning i Solberg-saken eller ikke.

Hvordan Erna Solberg selv vil stille seg til Økokrims beslutning, er ikke kjent. Det er ventet at hun vil kommentere saken senere fredag.

Men da Erna Solberg stilte til intervjumaraton om saken 21. september, spurte NRK om hun så for seg å kunne fortsette som Høyre-leder dersom det innledes etterforskning:

– Det er en sak som i så fall må vurderes på det tidspunktet. Jeg tenker at vi får ta det som det kommer framover, og gjøre vurderinger etter hvert, sa hun.