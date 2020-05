Målet til regjeringa om massetesting utsett

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa 24. april at det var eit nasjonalt mål at 5 prosent av innbyggjarane i kommunane skulle bli testa for koronaviruset.

NEDSKALERT: Regjeringa hadde som mål å teste 300.000 nordmenn kvar veke, men seier no at 100.000 held. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

To veker seinare er ambisjonen til regjeringa i det stille lagt til side, skriv Aftenposten.

I eit brev sendt 7. mai har kommunane i staden fått beskjed om at det held å teste 1,5 prosent av befolkninga, altså rundt 100.000 personar i veka.

I midten av april førebudde norske sjukehus seg på ein eksplosiv auke i testinga. Målet var då at alle med symptom skulle bli testa.

I praksis blir berre rundt 0,35 prosent av innbyggjarane i Noreg testa i veka.