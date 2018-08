Maktkampen i Frp er i gang: – Han er en du vil gå på pub med

– Statsrådsskifte handler om hvem som skal styre landet, men i dag virket det som det handlet om hvem som skal styre Frp, sa politisk kommentator i TV 2, Mathias Fischer, på torsdag.

Det spekuleres nå i hvem som skal ta over etter Siv Jensen som partileder i Frp.

MAKTKAMP: I dag virket det som det handlet om hvem som skal styre Frp, sa politisk kommentator i TV2, Mathias Fischer, på torsdag. Foto: Bård Bøe

– Listhaug blir mest sannsynlig nestleder allerede på mandag. Jon Georg Dale er også en mulighet. Man skulle tro at Ketil Solvik-Olsen nå er ut av den kampen. Det er nok Listhaug som er den mest populære til å ta over, sier Fischer.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, mener at Listhaug ligger best an til å bli ny partileder.

TILNÆRMING: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener at Jon Georg Dales tilnærming vil fungere bedre i de store byene.

– Hvis det per nå skulle vært et partiledervalg i Frp, så ville Listhaug fått det enklere med å få over 50 prosent av salen enn Jon Georg Dale. Det som er et paradoks er at Frp sliter i de store byene i Norge og der tror jeg Dales tilnærming vil gå mer hjem enn Listhaugs.

Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen, sier at Listhaug og Dale representer to helt forskjellige ting.

UTFORDRING: Tone Sofie Aglen mener det vil være lettere å samarbeide om Jon Georg Dale hadde vært partileder, istendefor Listhaug. Foto: NRK

– Utfordringen er at det er en opposisjon i Frp som må føle at de blir hørt. Jeg tror mange ser med bekymring på Listhaugs samarbeidsevner. Jeg tror det vil være lettere å samarbeide med Dale som partileder, sier Aglen.

– En man vil dra på pub med

Torsdag ble det kjent at Frp-statsrådene Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes går ut av regjeringen på.

Endringene i regjeringen vil finne sted i statsråd fredag.

NRK erfarer at Bård Hoksrud blir ny landbruksminister. Kjell-Børge Freiberg blir olje- og energiminister og Jon Georg Dale blir samferdselsminister.

Spesielt mye oppmerksomhet er det rundt Jon Georg Dale.

– Jon Georg Dale har vært en av mange sin favoritter. Han er ung og dyktig. Han har fått flere sjanser og han har vist seg tilliten verdig. Nå kan han skinne som samferdselsminister, sier kommentator i TV 2, Mathias Fischer.

Tone Sofie Aglen mener at Dale er godt likt av dem som ikke liker Frp.

– Han er pragmatisk, samarbeidets mann, liberal og ganske lyseblå. Han er en type alle vil dra på puben med. Han er også veldig populær i andre partiet Men han er også relativt usynlig, sier Agle.

Solvik Olsen ikke ute

Torsdag 30. august ble det klart at Ketil Solvik-Olsen trekker seg som samferdselsminister for å følge etter kona som har fått en legejobb i USA.

– Jeg kunne veldig godt tenke meg å ta ei ny runde på Stortinget i framtida. Når det blir, får vi komme tilbake til når vi ser hva slags kabaler som legges i partiet, men jeg synes politikk er vanvittig moro, legger han til.

Lars Nehru Sand mener at Solvik Olsen ikke er utenkelig som en framtidig partileder i partiet.

– Ketil Solvik-Olsen er en samlende mann i midten av aksene i Frp. Valget Siv Jensen har tatt nå, med Per Sandberg ute, har hun posisjonert en fremtidig partiledelse. Solvik-Olsen er veldig på vei inn hvis han stiller til valg igjen, sier han.

NY LEDER?: Det spekuleres i om Jon Georg Dale forberedes av den liberale fløyen i Frp til å bli ny partileder. Foto: Ola Helnes / NRK

Sand mener det er tilnærmingen til innvandring og makt som er avgjørende for en framtidig partileder.

– Med Sylvi Listhaug sin popularitet er det mest synlige hvordan man vekter innvandringspolitikken. Det er viktig for mange i Frp. Men det handler også om hvordan man tilnærmer seg makt og kompromiss, sier han.

Sand tror ikke Jon Georg Dale kommer til å snakke om snikislamisering om han blir partileder.

– Han står bak for partiprogrammet som alle andre i Frp, men jeg har problemer med å se for meg at han kan snakke om innvandring på samme måte i for eksempel en partilederdebatt, sier han.