Majorstua-drapet: Politiet har fått tips om navngitte personer

Metlid sier lørdag ettermiddag at det ikke er noen pågripelser i drapssaken, men at politiet nå har fått inn veldig mye informasjon det siste døgnet.

– Opplysningene vi har fått inn siden i går har bidratt godt inn i etterforskningen. Vi vet mye mer nå, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK.

Hun sier opplysninger fra vitner er svært viktig for politiet, og at de ønsker flere tips.

– Vi har fått flere nye observasjoner. Men vi ønsker ikke å si hvor og når disse er gjort. Jeg ønsker ikke gå i detalj, men vi har nye observasjoner og opplysninger om denne mannen, sier Metlid.

ETTERLYST: Politiet leter etter denne mannen, som de knytter til både et knivran og drapet på Heikki Bjørklund Paltto. Foto: Politiet

150 tips

Mandag klokken 12.15 meldte en romkamerat at Heikki Bjørklund Paltto var funnet knivstukket i leiligheten.

Like ved ble det begått et knivran i tidsrommet 07.30-07.40.

Fredag gikk politiet ut med et bilde av en mann de knytter til både knivranet og drapet.

Siden da har politiet fått en rekke tips. Totalt jobber politiet nå med 150 tips i saken.

Metlid sier politiet kommer til å si mer etter hvert, men at de nå er tilbakeholdne på grunn av den taktiske etterforskningen.

På spørsmål om grenseovergangene er varslet, svarer Metlid at de har tatt de nødvendige skrittene, men hun vil ikke tidfeste når det ble gjort.

Lang periode mellom observasjoner

DREPT: Heikki Bjørklund Paltto (24) ble funnet knivstukket i sin egen leilighet på Majorstua. Foto: Privat

Etter det NRK forstår har mannen som ble ranet sett bildet fra overvåkningskameraene på Skøyen, og bekreftet at det er samme person som ranet ham.

Politiet opplyser at de har et formidabelt videomateriale. Metlid bekrefter at de har videobilder fra garasjeanlegget der en mann ble ranet med kniv.

Dette ranet skjedde 07.30. Den etterlyste mannen er fotografert av et overvåkningskamera klokken 13.16.

Tidslinje: De dramatiske morgentimene

Det innebærer at vedkommende har oppholdt seg i Majorstua/Frogner-området i nær seks timer.

– Innebærer det at han har et tilholdssted i dette området?

– Det har politiet en del teorier rundt, svarer Metlid.

– Hva betyr det?

– Vi har opplysninger. Vi vet mer enn vi kan gå ut med, sier Metlid.

Ifølge politiet kan den etterlyste noe norsk.

Politiet går nå lenger i å antyde at drapet skjedde like etter knivranet.

– Vi vet at han skulle startet på jobb klokken 09, og at han pleide å møte presis, sier Metlid.

