Mahamud er takknemlig for all støtten

En dag på overtid ble hovedforhandlingene i Oslo tingrett avsluttet i dag med statens prosedyrer.

Staten mener fortsatt det er bevist utover rimelig tvil at Mahamud ikke er somalier, men fra nabolandet Djibouti.

Det er ventet dom i saken i løpet av to uker.

Overveldet over støtten

– Jeg er veldig lettet og glad. Jeg er fornøyd med at jeg har fått lagt alt på bordet, sier Mahamud til NRK.

Han sier den drøyt tre dager lange rettssaken har vært krevende.

– Nå kan jeg endelig sove ut og hvile. Jeg skal en tur på spa og få massasje mens jeg venter på dommen, forteller han.

Statens advokater har fokusert mye på at Mahamud har hatt sprikende forklaringer i sitt møte med norske myndigheter. Blant annet har han gitt tre ulike versjoner av hvordan han kom seg til Norge i 2000.

– Det er ikke lett å huske når det har gått så mange år. Det er ikke min feil at jeg har glemt ting, sier Mahamud.

Under rettssaken har tilhørerbenkene vært full av personer fra det norsk-somaliske miljøet. Mahamud sier han er takknemlig for støtten.

– Mange minoriteter og etniske nordmenn har stått bak meg. Jeg er veldig takknemlig og overveldet.

– Risikerer å bli statsløs

Prosessfullmektig for staten Erik Bratterud sier de fortsatt står fast på at de mener Mahamud lyver om hvor han er fra.

– Jeg vil ikke kommentere bevisene noe ytterligere nå. Nå er det opp til dommeren å avgjøre saken på bakgrunn av det vi har fremført, sier Bratterud til NRK.

Han synes saken har forløpt som forventet og at det ikke har kommet fram noe vesentlig nytt i saken.

Prosessfullmektig for Mahamud Elise Nygård mener Staten har urealistiske forventninger om hvor mye hennes klient burde husker fra sin oppvekst.

– Han var sterkt traumatisert fra krigen. Det kan ikke forventes at man da klarer å gi en sammenhengende forklaring på hva som har skjedd, sier Nygård til NRK.

Dersom Staten vinner frem skal Mahamud utleveres til Djibouti. Problemet er at Djibouti nekter for at han er statsborger der.

– Hvis man skal tvangsutsende noen til et land, må man ha en bekreftelse på at man sender dem til det korrekte landet. Det er veldig lite sannsynlig at djiboutiske myndigheter vil tillate at han sendes til dem, sier Nygård til NRK.

– Hva slags alternativer sitter man igjen med da?

– Da sitter man i en situasjon som ekstremt mange i Norge befinner seg i. De har ikke rett til å være i Norge, men kan ikke sendes ut. Da befinner de seg i et limbo hvor de må være i Norge uten rett til arbeid eller sosialytelser, sier Nygård.