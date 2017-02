– Bevisbyrden i disse sakene er snudd på hodet. Vi må bevise alt for å bli renvasket. Alt brukes mot oss, og vi er dømt uten konkrete bevis, sier Mahamud.

Et flertall på Stortinget vil at domstolene, og ikke UDI som i dag, skal avgjøre hvem som skal miste statsborgerskapet. Stortingets kommunalkomité holdt torsdag høring om saken.

– Det er ikke en fornuftig rettsprosess som foregår. Vi ber om at forslaget skal gjelde tilbakevirkende for alle som har mistet statsborgerskapet, sier Mahamud.

Frykter lang ventetid

UDI-direktør Frode Forfang er kritisk til forslaget. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Men forslaget møtte også sterk kritikk under høringen. UDI-direktør Frode Forfang sier en domstolsbehandling vil føre til lengre saksbehandlingstid, også i andre saker.

– Det rammer ikke bare de som står i fare for å miste statsborgerskapet. Det kan også sette andre saker, som familiegjenforening, på vent, sier han.

Ifølge UDI-sjefen er flere hundre saker om familiegjenforening satt på vent mens forvaltningen behandler saker om å frata statsborgerskap.

Høyesterettsdommer Bård Tønder, som er Domstoladministrasjonens styreleder, mener forslaget vil føre til en sammenblanding av roller. Det er vanskelig å sammenligne Norge med andre land som har forvaltningsdomstoler, mener han.

– Å utøve politikk er et kjerneområde for forvaltningen. Det skal domstolene holde seg unna. Dette er et rent politisk spørsmål, sier han, og får støtte fra UNE.

– Trenger innstramming

Jussprofessor Mads Andenæs har sammen med sine studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) ført en rekke statsborgerskapssaker for retten. Han mener det vil sikre en tryggere saksbehandling å føre sakene for domstolene.

– Det er behov for innstramming av praksis, slik at vedtakene blir forholdsmessige. En av sakene vi har ført, har endt i Høyesterett. Vi vinner dem stort sett til slutt, sier han.