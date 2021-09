Magnus Takvam svarte om valget

Magnus Takvam besøkte Nyhetsmorgen tirsdag 7. september. Der svarte han på lytternes spørsmål om valget. Les hva han svarte her.

–Hvordan er de forskjellige partienes miljøpolitikk

– En måte å gå inn i dette temaet på er å se på hvor viktig miljøsaken er for de ulike partienes velgere. MDG skiller seg veldig ut på den ene siden. 90 prosent av deres velgere sier miljø er den viktigste saken for dem. For SV- og Venstre-velgere er tallet nesten 60 prosent. Hos de øvrige partiene er tallet mye lavere. For eksempel sier 4 prosent av Senterpartiets velgere at miljøsaken er den viktigste for dem. MDG har greid å erobre sakseierskap til miljøsaken. 33 prosent av alle velgerne mener de er best på miljø.

–Hvis prosentfordelingen blant de største partiene blir noenlunde likt slik det er nå, og Venstre og KrF holder seg over sperregrensen etter valget, tror du da at regjeringen vil komme til å fortsette, og da med Frp. som et støtteparti?

– Da må både Høyre og Frp gjøre det betydelig bedre enn det de ligger an til i øyeblikket. Men skulle de fire partiene likevel få flertall i Stortinget, fortsetter Erna Solbergs nåværende regjering med Frp som eventuelt støtteparti. De har sagt at de foretrekker Erna Solberg fremfor Jonas Gahr Støre. Men de vil få en trøblete høst, vil jeg tro. For eksempel med budsjett.

– Hvor sannsynlig er det med en Ap+SV+MDG-regjering, uten Senterpartiet og med støtte fra Rødt?

– Det er veldig lite sannsynlig. Senterpartiet har selv sagt at de vil ha en Ap-Sp-basert regjering. I så fall ville en slik regjering aktivt avvise Senterpartiet. De vil komme i en konflikt. Det er en veldig dårlig start for en regjering, å ha Senterpartiet nærmest som et opposisjonsparti på den rødgrønne siden.

– Er det noen mulighet for at Sp kan finne på å gå i regjering med MDG?

– Ikke slik partiene har posisjonert seg nå. De er på den rødgrønne siden på hver siden ytterkant, særlig i klima- og miljøpolitikken. De liker nettopp å få fram den konfliktlinjen. Så nei, det er helt usannsynlig.

– Når vet man egentlig hvem som vinner valget?

– Jeg er spent på det selv. Man håper å kunne si veldig mye rundt klokken 21:30 på valgkvelden. Det er fordi vi har så mange forhåndsstemmer, som blir talt opp innen da. Men i tilfelle det er noe som ikke stemmer i disse forhåndsprognosene, så må man basere seg på opptalte stemmer. Men man håper å ha resultatet ganske tidlig denne gangen.