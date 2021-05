Magnus (18) har ventet i flere måneder for å ta lappen

– Jeg fikk beskjed om at jeg sikkert ville få den før mai, men nå kan det hende at det blir etter sommerferien, sier Magnus Fornebo.

18-åringen fra Bærum begynte å ta lappen i januar. Det er nå fire måneder siden han besto teoriprøven.

Likevel vet han ikke når han får muligheten til å kjøre opp.

– Det har vært kjipt å måtte vente så lenge, og siden man ikke vet hvor mange føreprøver læreren får hver uke, må jeg bare gå rundt å vente.

18-åringen er derimot ikke alene om å være utålmodig. Det har aldri vært flere oppkjøringer enn det er nå, og over hele landet er det lange ventelister.

Koronapandemien er en av årsakene til at det er lange køer for å ta lappen. Foto: Alexander Slotten / NRK

I Sandnes har 17 år gamle Nora Haugen spillelista «Roadtrip» klar på Spotify. Men planen om å ta lappen på 18-årsdagen i juli har for lengst gått i vasken.

– Jeg må minst vente ti uker. Det er kjipt at det blir så sent, men det er mange som vil ta lappen nå, og køen er lang, sier hun.

Nora Haugen gleder seg til å reise på biltur med vennene sine, men hun må smøre seg med tålmodighet. Foto: Elise Pedersen / NRK

For få førerprøver

Da pandemien kom, endret Statens vegvesen ordningen for hvordan elever får tildelt dato for oppkjøring.

Før kunne elevene selv melde seg opp, men nå er dette kjøreskolenes ansvar. Hver uke legges det ut et visst antall førerprøver som kjøreskolene må søke på for å få.

– Da sitter alle trafikklærerne våre klare med ipader og dataer for å få så mange som mulig, sier Svein Erik Pettersen, kontorsjef ved Svein Svendsen trafikkskole i Bærum.

Svein Erik Pettersen er kontorsjef ved Svein Svendsen trafikkskole i Sandvika i Bærum. Foto: Ole Andreas Laache Klevan

Kjøreskolene får ikke vite hvor mange føreprøver Statens vegvesen legger ut. Det skaper stor frustrasjon, forteller Pettersen.

– Vi har en venteliste på 170 personer som ønsker å få oppkjøring. Det var en uke der vi fikk én førerprøve. Da har vi 169 personer som må vente til uken etter for å få et svar.

Han legger til: – De løfter ikke en finger for å lette på trykket, sier Pettersen.

– Nivået må være høyt nok

Ordningen med at trafikkskolene bestiller alle førerprøvene digitalt ble innført etter nedstengningen i fjor.

– I en tid med stor etterspørsel er det viktig at prøvene som blir lagt ut, blir bestilt for kandidater som er ferdig med all opplæring. De må også ha et høyt nok nivå til å bestå førerprøven, sier Dag Terje Langnes.

Han er seksjonssjef hos Statens Vegvesen. Ifølge Langnes er det trafikklærerne som er de beste til å vurdere dette. Det fordi de står elevene nærmest.

– Et stort flertall av trafikkskolene finner også denne løsningen mest hensiktsmessig, mener han og legger til:

– Vi vurderer løpende alternative løsninger for å ivareta en best mulig avvikling av førerprøver.

Lange ventelister

Kjørelærer Tommy Dahlstrøm fra Svein Svendsen trafikkskole har oppgaven med å skaffe en førerprøve til Magnus Fornebo.

Han forteller at alle hans elever må vente i usikkerhet.

Tommy Dahlstrøm opplever selv lange ventelister med elever som ønsker oppkjøring. Foto: Ole Andreas Laache Klevan

– I januar hadde jeg 20 elever på min egen venteliste. På én måned fikk jeg tre førerprøver, sier Dahlstrøm.

Flere av elevene hans prøver å være tidlig ute og bli ferdig med teoriprøven, slik at de kan få oppkjøring så nærme 18-årsdagen som mulig.

Det er imidlertidig vanskelig når man ikke vet hvor mange førerprøver man får bestilt.

Kan ødelegge for sommerjobber

18 år gamle Vilde Braae-Johannessen har også måttet vente på å få sin oppkjøring. Etter at hun var ferdig med teorien i januar, har det tatt fire måneder å få en oppkjøringsdato.

Vilde begynte tidlig for å få oppkjøring på dagen, men må likevel vente til ut i juni før hun kan kjøre opp.

Vilde Braae - Johannessen (18) tenker det kan være problematisk for flere unge å måtte vente lenge.

Hvis hun stryker i juni, kan det gå ut over sommerjobben hun har fått.

– Jeg var avhengig av å få lappen før sommeren. Jeg har fått en jobb der jeg trenger sertifikat, så dette kan jo være problematisk for flere unge med tanke på sommerjobber.

– Hvordan har det vært å måtte vente?

– Det er kjipt å måtte vente mange måneder fra siste kjøretime til oppkjøring. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort med sommerjobben min hvis jeg ikke hadde fått oppkjøring før sommeren.

Gjelder hele landet

Jan Harry Svendsen er informasjons- og forlagsansvarlig hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Jan Harry Svendsen i ATL forstår frustrasjonen, men opplever at Statens Vegvesen gjør det de kan. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

Han får tilbakemeldinger fra hele landet om problemer og frustrasjon, og sier at det er verst rundt de store byene.

– Det er nasjonale utfordringer på førerprøver, men pandemi og smittevern har gjort det til et større problem, sier han og understreker:

Det er rundt de største byene trykket på førerprøver er størst. Grafikk: Statens Vegvesen

– Vi vet at flere trafikkskoler sliter og vi forstår frustrasjonen deres.

Likevel mener han at Statens vegvesen gjør en god innsats i en utfordrende tid.

– Vi har hatt møter med dem og de forstår at det er problemer, men dette er ikke gjort over natten. Det er et sammensatt bilde og Statens vegvesen gjør det de kan.