Macron tok et oppgjør med sexistisk kultur i Frankrike

– Det er på tide at skammen skifter side, sa Macron i en TV-sendt tale på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Presidenten vil endre det han mener er en sexistisk kultur i Frankrike og viske bort skammen som får ofre til å tie.

I talen, som varte nesten en time, la Macron fram en plan for å oppmuntre kvinner til å si fra og skjerpe straffene for seksualforbrytelser.

Barnehagelærere skal utdannes til å lære barna at likestilling er ufravikelig.

Presidenten vil gjøre det straffbart for voksne å ha sex med barn under 15 år og varslet blant annet økte bevilgninger til tiltak som fremmer likestilling.

123 franske kvinner drept av partner eller ekspartner

Samfunnet har latt menn få dominere, og dette må stanse, mener Macron. Han sa at Frankrike ikke kan være et land der kvinner er redde.

– Dere er ikke alene, regjeringen står sammen med dere, sa han i talen fra presidentpalasset i Paris lørdag.

123 kvinner ble drept av sine partner eller ekspartner i Frankrike i fjor, påpekte Macron og holdt ett minutts stillhet for dem.

Presidenten understreket videre at overgrep mot kvinner ikke bare skjer i hjemmet, men at det også er utbredt på arbeidsplassen.

Større bøter for trakassering

Macrons nye plan omfatter også økte bøter for trakassering, et nytt nettbasert system der ofre kan søke hjelp, og skjerpet kontroll på tilgang til pornografisk innhold.

Rundt 93.000 kvinner oppga at de ble voldtatt eller forsøkt voldtatt i Frankrike i fjor, men færre enn én av ti anmeldte overgrepet til politiet, ifølge myndighetene.

Macron lover nå at anmeldelser skal gå raskt gjennom rettssystemet, og foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot mindreårige skal økes fra 20 til 30 år i et lovforslag som presenteres neste år.