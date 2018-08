– Jeg må si at den debatten som har vært rundt bemanningsbransjen de siste to årene, har vært frustrerende og gjort meg ganske sint til tider, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Tidligere i år vedtok Stortinget strengere regler for bemanningsbransjen. Flertallet på Stortinget gikk lenger enn regjeringen ønsket. Under et stortingsmøte i juni da forslaget ble fremmet, sa Hadia Tajik (Ap) «folk trenger fast grunn under føttene sine, de trenger at det er forutsigbar, de trenger faste jobber, de trenger klare rettigheter. Det er på tide å si at nok er nok».

Hovedforslagene som ble fremmet i Stortinget er:

En klarere definisjon av hva fast ansettelse er.

Det skal ikke være mulig for bemanningsbyråene å ansette midlertidig.

Ansatte i bemanningsbyråene skal ha en fast og forutsigbar arbeidstid.

Virksomheter kan fortsatte leie inn vikarer når arbeidet er midlertidig.

Les også: 10.000 ut i politisk streik mot bemanningsbyråer

Sommerkvarteret Ekspandér faktaboks I sommer kan du bli bedre kjent med 25 mennesker med ulik makt i NRK radio og på NRK.no

Hør intervjuene i NRK P2 og Alltid nyheter hverdager klokken 7.45, eller last dem ned som podkast ved å abonnere på Politisk kvarter

Politisk kvarter er tilbake med vanlige sendinger fra mandag 6. august

Mindre arbeidsmuligheter

Konsernsjefen i bemanningsselskapet som sender om lag 6000 mennesker ut i arbeid hver dag, mener slike endringer i lovverket gjør det vanskeligere å få mennesker inn på arbeidsmarkedet.

– Mange som kommer inn hos oss får en sjanse til å jobbe i et sykehus, et lager eller en barnehage. Gjør de et bra arbeid, ringer vi dem tilbake og til slutt tar kundene dem. Nå kommer vi ikke til å tørre å gjøre det på samme måte på de vi er i tvil om, sier Brath, og legger til

– Veldig mange av dem som har uttalt seg kan ikke nok fakta. De tar utgangspunktet fra et ståsted og ser ikke helheten.

– Er det noen politikere du ønsker å ta en prat med rundt dette?

– Jeg har hatt en prat med flere av dem som sitter på opposisjonssiden, men skulle gjerne tatt en prat med nestlederen i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og vist henne hvordan vi jobber i de forskjellige sektorene. Jeg ville vist henne hva vi opplever istedenfor hva som blir fremstilt i media.

Les også: Faktisk.no: Ikke vanligere med midlertidig ansatte

Opprydning i arbeidslivet

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg svarer NRK på vegne av Arbeiderpartiet. Han mener bare de useriøse aktørene blir rammet av vedtakene som Brath kritiserer. Han sier partiet ønsker en opprydning i arbeidslivet.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Farhad Mangal / NRK

– Det viktigste for oss er å sikre faste stillinger og kjempe mot sosial dumping. Jeg håper Manpower er med i kampen mot de useriøse aktørene, og at de selv lyst til å være en seriøs aktør som passer på at vi får et trygt arbeidsliv, sier han.

Les også: Forskningsrapport: Ny vikarregel gir ikke flere jobber