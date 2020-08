Må vente seks dager på koronatest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste uken har flere måtte vente lenge for å få teste seg for korona.

– Jeg synes det er litt slitsomt å gå såpass lenge og vente på et prøvesvar. I utgangspunktet tror jeg ikke at jeg er syk med korona, men man kan ikke gå ut i samfunnet hvis man har det minste tegn til luftveissymptom, sier kvinnen i 30-årene som ønsker å være anonym.

Kvinnen bestilte på Oslo kommunes nettsider koronatest natt til lørdag. Søndag morgen fikk hun beskjed om at hun har time 20. august. Altså en ventetid på seks dager.

BESTILTE NATT TIL LØRDAG: Kvinnen bestilte koronatest natt til lørdag, men fikk svar på søndag at hun kan testes torsdag kveld. Foto: Skjermdump

– Det er frustrerende

For to uker siden bestilte hun time etter at hun hadde luftveissymptomer, tette bihuler, feber og hodepine.

Kvinnen hørte det var mye pågang på testsentrene og valgte å droppe testen for å prioritere andre som kanskje hadde større behov for det.

– Men nå angrer jeg veldig for at jeg ikke tok den testen selvfølgelig. Jeg tenkte det var dumt å prioritere meg.

Hun synes det er vanskelig å vite hvordan hun skal oppføre seg mens hun venter på testen.

– Jeg kan ikke møte venner, jeg må holde meg i leiligheten. Jeg kan gå tur, og jeg kan dra på butikken hvis jeg er nødt, men det og føles ubehagelig.

– Jeg synes det er frustrerende, og uklart på hva jeg egentlig kan gjøre, sier hun.

BEGRENSET TESTKAPASITET: I meldingen kvinnen fikk søndag morgen står det at kommunen har begrenset testkapasitet. Foto: Skjermdump

Dobler testkapasiteten denne uken

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen fra Arbeiderpartiet, lover at testkapasiteten i byen snart vil innfri kravet fra Helsedirektoratet om å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen per uke:

– Det vil vi få til denne uken, sier Steen.

Han forklarer de lange køene med at etterspørselen etter tester har økt veldig raskt på kort tid.

– Den korte forklaringen er at vi ikke har klart å justere kapasiteten og ressursene våre raskt nok, sier Steen.

Oslo kommune tar denne uken to grep som gjør at de vil komme over kravet om å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen per uke:

– For det første kan man nå bestille test selv gjennom hjemmesidene til Oslo kommune, sier Steen.

– For det andre øker vi testkapasiteten fra cirka fem tusen i uken til 12 tusen i uken. Da er vi godt innenfor kravet fra helsedirektoratet, sier Steen.

Hilde Hamre, direktør i Helseetaten i Oslo, sier den lange ventetiden i hovedstaden skyldes både stor pågang og en teknisk feil, der veldig mange ble sendt til en teststasjon.

– Svært mange ønsker å teste seg, og vi jobber målrettet med å få opp nye teststasjoner og øke kapasitetene på de eksisterende, sier Hamre.

Samarbeider med private leverandører

– Klarer dere å gjøre dette kun med kommunale helsetjenester?

– VI gjør også nå avtaler med private leverandører av helsetjenester her i byen. Slik at det blir et samordnet skippertak for å få unna testene, svarer Steen.

– Hva synes du om at et slikt skippertak må til?

– Jeg hadde gjerne sett at vi hadde denne kapasiteten på plass tidligere men nå kommer den, svarer Robert Steen.

Også student i Bergen måtte vente i fem dager

Studenten hadde vært med på fadderarrangement ved Universitetet Bergen. Tirsdag fikk han de første symptomene. Vondt i halsen, verking i kroppen og hodepine gjorde at han mistenkte korona.

– Det var milde symptom, men jeg har fått med meg at spesielt unge får milde symptom, så da møtet med faddergruppen min var over gikk jeg rett hjem.

Han deltok ikke på flere arrangement den dagen. Dagen etter ringte han koronatelefonen til Bergen kommune.

– Jeg satt i telefonkø i over en time. Først på fredag fikk jeg et tidspunkt for testing.

Koronatesten skal studenten ta mandag ettermiddag, fem dager etter at han tok kontakt og ba om å bli testet.

– Jeg synes testkapasiteten er altfor dårlig, sier studenten, som ønsker å være anonym.

FADDERUKE: Studenten fra Universitetet i Bergen fikk symptomer tirsdag i forrige uke. Han blir ikke testet før mandag ettermiddag og måtte vente i fem dager. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Beklager køene

Mange som vil teste seg, sammen med for dårlig kapasitet på koronatelefonen er blant årsakene til den lange ventetiden i Bergen.

– Det vil jeg beklage. Vi har jo oppfordret innbyggerne til å teste seg, og vil veldig gjerne kunne gi folk test mye tidligere, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen.

Ifølge Bergens Tidende var det søndag 1000 personer i Bergen som hadde bedt om koronatest, som ikke har fått tildelt time. Onsdag åpner kommunen en ny drop-in-teststasjon for å ta unna testkøene. Da håper helsebyråden de vil kunne teste 4 prosent av befolkningen hver uke.

– Ikke overraskende

– Det er ikke overraskende at det fortsatt er noe ventetid på testing i de største byene, men dette ser ut til å bedre seg etter hvert som prøvetakingskapasiteten økes, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

– Det er uansett viktig at de med symptomer som venter på en test får råd om å holde seg hjemme til de er testet og har fått prøvesvar.

I Norge sett under ett er analysekapasiteten i laboratoriene nå svært god, mens prøvetakingskapasiteten i noen kommuner fortsatt må økes for å møte behovet, sier han.

– Vi har sett at noen kommuner, for eksempel Indre Østfold, på kort tid har bygget opp en kapasitet til å teste nær 5 prosent av befolkningen i kommunen i løpet av en uke. Det er en kapasitet vi forventer bare i helt spesielle tilfeller.

– For de fleste kommuner vil en kapasitet for å teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av en uke være tilstrekkelig i den nåværende situasjonen av pandemien og i tråd med det målbildet Helsedirektoratet har gitt kommunene, sier Nakstad.