Må nedbemanne med inntil 50 politiårsverk

– Jeg har behov for hver eneste stilling. Jeg har ikke 30 til 50 stillinger jeg kan ta bort uten at det går utover beredskapen i politidistriktet, sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

På grunn av økonomien må politidistriktet hennes nedbemanne med inntil 50 politiårsverk i løpet av de to neste årene.

Politiets Fellesforbund har spurt alle lokallagene sine om hva som blir konsekvensene av årets budsjett. Ifølge spørreundersøkelsen må det kuttes i politistillinger over hele landet.

– Alle svarer at det blir veldig krevende. Det blir færre politiårsverk, og det er flere oppdrag som skal løses, sier leder av Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

Digital kriminalitet

Samtidig som det kuttes i antall politiårsverk, har regjeringen bestemt at Steigen i Nordland er én av foreløpig ni kommuner som skal få nytt tjenestested. Her skal fem nye politistillinger opprettes.

Selv om politimesteren i Nordland i utgangspunktet er glad for de nye stillingene, mener hun også at det er områder i Nordland der det er mer behov for ressurser enn i Steigen.

– Vi står overfor mye mer kriminalitet i det digitale rom nå enn tidligere. Der burde vi vært mye mer til stede. Det er ikke sikkert fem nye stillinger i Steigen hjelper på det feltet, sier politimesteren.

Hun mener pengene regjeringen bruker på å opprette nye politikontorer, kunne vært brukt annerledes.

– Man kunne basert seg mer på kunnskapen som politiet sitter på. Politiet vet hvor det er viktigst å styrke etaten. Nå kan det virke som det er ordførerne som roper høyest som får kontorene tilbake, fortsetter hun.

Styrke politiet

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sier utvelgelsen av hvilke kontorer som skal opprettes, har vært en dialog mellom politiet og justisdepartementet.

– Så jeg regner med at politiet også står ved de stedene de selv har vært med på å utvelge, sier hun.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener de 550 millionene politiet får, må brukes til å styrke det operative politiet. Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

Senterpartipolitikeren har forståelse for at kostnadsøkning og prisstigning har vært krevende for politiet, men legger til at det i disse dager utbetales 550 millioner kroner ekstra til politiet.

Pengene ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett.

– De pengene må både Politidirektoratet og politidistriktene evne å benytte seg av, slik at de klarer å styrke det operative politiet, sier hun.

Vil få konsekvenser

Politiets Fellesforbund mener derimot det ikke er mulig.

– Dette her vil kun gå til å dekke det vi har i gjeld rett og slett. Det vil ikke være rom for noen ekstra satsinger, sier Skatvold.

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, er kritisk til at det kuttes i politiårsverk. Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

Forbundet er kritiske til at det skal opprettes nye politikontorer samtidig som det må kuttes i antall politiårsverk flere steder.

– Når det gjelder politifaglige råd om hvordan man får mest mulig tjeneste for pengene, er dette her feil vei å gå. Vi har ikke råd til å opprette disse kontorene, uten at det går på bekostning av annen viktig polititjeneste, fortsetter hun.

Nedskjæringene vil få konsekvenser for sikkerheten og tryggheten til befolkningen, mener Skatvold.

– Det blir færre folk i vakt og beredskap, færre patruljer og lengre saksbehandlingstid. Det er kontorer som vurderer å legge om turnusen, slik at det ikke vil være noen til stede om natten. Det vil gå utover sikkerheten og beredskapen, sier hun.