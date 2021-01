Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange bedrifter har gått med mimimal omsetning og uten krisehjelp siden sensommeren.

Men mandag åpner den nye kompensasjonsordningen for næringslivet, som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. For å kunne søke om støtte, må bedriftene kontrolleres og bekreftes av revisor eller statsautorisert regnskapsfører.

– Når alle skal søke i tidsperioden 18. januar til 14. mars, så er jeg bekymret for den arbeidsbelastningen som kan komme på toppen av det som er naturlige prosesser hos oss. Så dette blir krevende for oss som bransje å håndtere, sier Stian Jilg-Scherven, som er partner og revisor i Deloitte.

HØYSESONG: Fra januar frem til påsketidene jobber revisorene på spreng for å gå gjennom regnskapene fra 2020. Kompensasjonsordningen på toppen av dette bekymrer, Stian Jilg-Scherven, som er revisor og partner i Deloitte Foto: Deloitte

For fra januar til påsketider er det høysesong for dem, siden regnskapene fra fjoråret skal gjennomgås for landet selskaper. I tillegg til dette må de etterkontrollere bedriftene som fikk støtte i vår og sommer fra den forrige kompensasjonsordningen – hvor kravet var kontroll i etterkant.

– Vi er nødt til å gjøre en prioritering av de henvendelsene vi får. Samtidig vil vi selvfølgelig strekke oss langt for å prioritere de som dette er mest kritisk for, helt klart, sier Jilg-Scherven.

– Kritisk for mange

For reiselivsnæringen har det nesten ikke kommet inn penger på konto de siste månedene, sier Trygve Steen, som driver opplevelsesbedriften XXLofoten.

– For næringen er det kritisk for mange å nå få tilført likviditet raskt. Lån og avdrag ruller og går, og man har løpende forpliktelser.

VIKTIG: Det er viktig at kompensasjonspengene kommer ut til bedriftene nå, sier daglig leder og eier av opplevelsesbedriften XXLofoten, Trygve Steen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han sier at de nok vil berge seg.

– Men det er ikke tvil om at hadde det ikke vært for kompensasjonsordningen, så hadde situasjonen vært dramatisk annerledes for mange, mange bedrifter som fremdeles klarer å holde hodet over vannet.

Steen forteller om en næring hvor alt er satt på pause under pandemien.

– For vår egen del så har det vært minimalt med omsetning. Den siste perioden har det knapt nok vært på nivå med det som er en dagsomsetning i et normalår. Perioden fra oktober og frem til nå har vært omtrent helt død.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge 6 986 360 798 kroner totalt 79 192 Antall mottakere Graf fra 20. april

Venter raske utbetalinger

De er klare til åpningen av portalen 18. januar, forteller Are Trælvik, som er prosjektleder for kompensasjonsordningen hos Brønnøysundregistrene.

– Det vil bli åpent for alle til å sende inn søknadene da. Det er ingen begrensninger på puljer eller landsdel.

Hvis alt er i orden med søknaden, så skal pengene kunne være på konto på to til tre dager, ifølge Trælvik.

– Hvor robust er systemet for stor pågang?

– Vi har gjort ytelsesberegninger som tilsier at med det trykket som vi antar kommer, så skal det være helt uproblematisk. Da skal det skje helt andre ting.

Formelle feil på søknaden vil gi avslag. Men for feil knyttet til det utbetalte beløpet, vil ikke en ordning være på plass før etter 18. januar.

– Det vil bli en automatisert løsning for korreksjon, som vi jobber med å ferdigstille parallelt med at søknadsskjemaet er på plass.

Venter på bølgen

Regjeringen oppfordret bedriftene til å starte forberedelsene før jul. Rett etter årsskiftet var detaljene klare, slik at de visste hva kontrollene krever, forteller Jilg-Scherven.

Arbeidet med kontrollene starter med andre ord først nå for dem.

– Vi har fått noen henvendelser, men ikke så mange ennå. Så vi forventer at bølgen kommer nå de kommende ukene.

Mener mange kan sitte igjen med lite

Bedriftene kan få inntil 80 prosent av revisorregningen dekket av staten, der maksbeløpet er satt til 10.000 kroner. For en liten bedrift vil revisorregningen komme på minst 10.000 kroner, anslår Jilg-Scherven.

Samtidig er minstebeløpet en bedrift kan få 5000 kroner.

– Hvis du mottar en lav støtte, og så får du bare kompensert deler av revisorkostnaden, så kan du sitte igjen med ganske lite.

Hos XXLofoten sier de at revisorkontrollen er en kostnadsdriver for små bedrifter.

– Men jeg tenker at det er vel sånn det må være, all den tid vi faktisk får penger nå for å stå gjennom krisen. Vi må kunne dokumentere at behovet og kostnadene er reelle, sier Steen.