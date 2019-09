– Jeg får vondt i magen av å tenke på at medisinen ikke blir billigere, sier migrenepasient Camilla Stolp.

Høsten 2018 kom det en ny forebyggende migrenemedisin på markedet som har gitt mange med kronisk migrene et nytt og bedre liv. Men de må ut med over 5000 kroner fra egen lomme hver måned.

Medisinen er fortsatt ikke tilgjengelig på blå resept.

For at en medisin skal tas inn i blåreseptordningen må Legemiddelverket gjennomføre en vurdering. De kom fram til at medisinen ville koste samfunnet over 100 millioner kroner i året, og dermed overstige det som kalles fullmaktsgrensen. Saken måtte da videre til godkjenning i Stortinget.

Pasienter som har brukt sparepengene sine på medisinen med tanke om en kort finansiering frem til refusjon, hadde et håp om at saken ble tatt opp i statsbudsjettet for 2020.

Nå sier helseminister Bent Høie at de ikke har klart å finne rom for å bevilge disse pengene i neste års budsjett.

Får penger av foreldrene

Camilla Stolp har levd med en kontinuerlig hodepine og migreneanfall to til tre ganger i uken. Hun startet med medisinen i januar. Siden da har hun ikke vært sykemeldt.

– Etter at jeg startet på Aimovig i januar har jeg fått en helt ny hverdag med færre anfall. Nå kan familien min regne med at jeg bidrar til hverdagslige gjøremål som å klippe plenen og hente på skolen, sier hun.

Det er takket være foreldrene hennes, som er med på å betale for medisinen hver måned. Faren har også slitt med migrene.

– Tanken på å gå tilbake til det gamle livet gjør at jeg får lyst til å grine, sier Stolp.

Hun vet ikke hvor lenge familien har muligheten til å prioritere ekstrautgiften.

Mange er rammet

Tall fra nasjonal kompetansetjeneste for hodepine viser at ca. 900.000 nordmenn lider av migrene. For mellom 10.000 og 25.000 av disse er den kronisk.

Smertene under migreneanfall er svært sterke. Her kan du se hvordan flere som lider av sykdommen selv beskriver den:

– Det kjennes ut som øyeeplene knuses Du trenger javascript for å se video.

Helt nytt virkemiddel

Nå vil Bent Høie gi Legemiddelverket et oppdrag om å starte prisforhandlinger for å presse prisen under fullmaktsgrensen. Det er første gang dette virkemiddelet tas i bruk for å få en medisin på blå resept.

– Vi gir vi et oppdrag til Legemiddelverket om å sette i gang et anbud på de nye migrenelegemidlene slik at vi forhåpentligvis kan komme ned i en pris som gjør at disse blir tilgjengelig for pasientene på blå resept, sier han.

Helseministeren vil ha forhandlinger om prisen. Foto: Ørn E. Borgen / NB Scanpix

Han håper dette vil gå raskere enn å vente til statsbudsjettet i 2021, men understreker at han ikke kan gi garantier.

– Vi mener og håper at dette skal være mulig fordi det er etablert et legemiddel her nå, og flere tilsvarende er på vei, sier Høie.

Sykemelder flere

Anne Christine Poole er fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter og initiativtaker til pasientforeningen Hodepine Norge. Hun har aldri hatt flere uføretrygdede pasienter som nå, fordi folk ikke lenger har råd til å kjøpe medisinen.

– Å gå tilbake til smertene igjen er så vanskelig at noen nesten ikke vet hvordan de skal klare å leve, sier Poole.