Lysbakken: – Fritt skolevalg har kommet til Norge for å dø

– Jeg mener det ikke er mer rettferdig at det er postnummeret, skal avgjøre hvilken videregående skole du skal gå på mer enn innsatsen din.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatten fredag kveld. Hun mente god innsats på skolen skal være tellende for at elevene kommer inn på den skolen de ønsker.

– Det er slik at folk bor geografisk etter sosiale skillelinjer, men nærprinsippet skaper ofte større sosiale skillelinjer, sa Solberg.

Lysbakken: – Har kommet til Norge for å dø

Det var ikke hverken Audun Lysbakken (SV) eller Bjørnar Moxnes (R) enig i.

– Vi er mot å tvinge dette på hele landet. Fritt skolevalg er den største markedsføringsbløffen i norsk politikk, for det er jo ikke fritt for de fleste, sa Lysbakken.

Han sa hele konseptet er en idé regjeringen har importert fra Sverige.

– Det har ført til sosial segregering i de store byene, det har ført til sentralisering i distriktene, og de har eksperimentert med det i Oslo der det har ført til en segregering i Osloskolen som er uholdbar, sa Lysbakken.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Siv Jensen (Frp) mente ordningen tvert imot var en flytting av makt fra politikerne til elevene.

– Det handler om å flytte makt til kjøkkenbordet. Å la foreldre og barna deres selv velge skole, og jeg er overrasket over at SV er for at 16-åringer skal kunne stemme, men ikke velge hvilken skole de skal gå på, sa Jensen.

– Jeg er mot svenske tilstander, Siv. Dette er nok en dårlig idé som dere har tatt med til Norge for å dø, sa Lysbakken.

Støre: – Fylkene må velge

Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er både for og mot.

– Jeg er for, så langt som mulig, at elvene får velge mest mulig selv. Men det kan oppstå to typer problemer. Det ene er som i Oslo der det er på vei mot A og B-skoler, den andre er at man kan få lang reisevei i distriktene, sa Støre.

Han sa fylkene må avgjøre, ikke få tredd en modell ned over seg.

Det var Trygve Slagsvold Vedum (Sp) enig i.

– Det er forskjell på å drive skole i byen og på bygda. Hvis du ikke kommer inn på nærskolen din i Oslo er det kanskje ti minutter med T-banen. På Tynset kan det være 20 mil til neste skole, sa Vedum.

– Skal vi frata barn og unge muligheten til å gjøre sine egne valg ved ikke å gi belønning for innsatsen sin i skolen? Det mener jeg er feil, sa Solberg.

Det imponerte ikke Rødts leder Runar Moxnes:

– Det Erna Solberg overser, er at gode karakterer går i arv. Det handler ikke bare om egen innsats men også om sosial arv. Når du også slipper til kommersiell virksomhet, så øker du forskjellene, sa Moxsnes.

Lysbakken tente på alle plugger

Lysbakken mente det var rørende at regjeringspartiene var så opptatt av elevens egen valg. Han sa at realiteten var at kun én av fem elever faktisk har mulighet til å velge selv i Oslo på grunn av høye karakterkrav i hovedstaden.

– De fleste har ikke det frie valget, så kan vi ikke se på modeller som tar med flere kriterier. Dessuten løser du ikke den store utfordringen i norsk skole, frafallet, sa Lysbakken.

Det er faktisk helt feil.

Solberg advarte mot et system der man bruker loddtrekning for å avgjøre hvem som kommer inn på den enkelte skolen.

– Det er en av modellene som ligger i Osloskolen, sa Solberg.

Jensen fulgte opp.

– Det er SV som har tatt til orde for loddtrekning. Det er en dårlig idé, for det blir bingo. Det får dere ikke snakket dere bort fra.

Det fikk Lysbakken til å tenne på alle plugger.

– Jeg synes det er drøyt at landets statsminister og finansminister står og påstår at SV har foreslått loddtrekning. Det er fake news, Siv Jensen. Ingen har foreslått loddtrekning i Oslo. Du må ikke stå her og servere usanne ting i et desperate forsøk på å forsvare egen maktbruk i denne saken, sa Lysbakken.