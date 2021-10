Lysbakken: – For mye grått og for lite rødt og grønt

Onsdag presenterte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum den nye regjeringsplattformen, utenfor Hurdalssjøen hotell.

– Sykt gøy å legge fram plattform, sa Støre til Vedum da de spiste pølser etter seansen.

Men fremover vil de måtte bytte ut grillpølser med å svelge kameler. For partiene er avhengig av SV for å få flertall for sine politiske standpunkter.

Under presentasjonen sa begge at de har snakket med leder for Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, som trakk partiet fra sonderingene på Hurdalssjøen etter kort tid.

– De er en mindretallsregjering. Skal de få til ting sammen med oss, så må de være nødt til å gi seg i enkelte saker og komme oss i møte. I denne plattformen er det for mye grått, og for lite rødt og grønt,

Det sa SV-leder Audun Lysbakken under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Uten bindinger

– Skal dette være en slalåmkjørende sentrumsregjering, eller en tydelig rødgrønn samarbeidsregjering? Vi er et opposisjonsparti uten bindinger til denne regjeringen, sa SV-lederen.

Han mener å se noen hovedtrekk i plattformen som Støre og Vedum la fram i dag, grunner som var viktige grunner til at SV gikk i opposisjon.

– Det er en rekke tiltak i denne plattformen som bygger på rødgrønn enighet fra forrige periode, det er veldig bra, sier Lysbakken.

– Vil du si du ikke er villig til å felle regjeringen?

– Det er jo regjeringen som nå må bestemme hvilken retning de vil ta, så vil det avgjøre hvordan vi vil møte dem. De er selv ansvarlige for å overleve i Stortinget

– For dårlig

Han peker også på at før valget viste undersøkelser at velgernes viktigste saker var fordeling og miljø.

– Om regjeringen ikke leverer en tydeligere og sterkere politikk på disse områdene, skuffer det mange hundre tusen velgere, mener SV-lederen.

Plattformen viser at man vil være avhengig av et samarbeid med SV for å få gjennom reell forandring.

Han mener også at det ikke er nok tiltak i plattformen for at Norge skal kunne nå klimamålene.

– Klima- og naturkrisen kan ikke løses med god retorikk og fine ønsker, sier Lysbakken.

Han reagerer også på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke vil stanse, men heller utvikle olje- og gassindustrien.

– Det mener vi er for dårlig. Det som avgjør for oss er helheten med klima og miljø. På punkter hvor vi er uenige, må vi se hvor vi kan møtes og hvor langt vi kan gå.

– Retningsløs

Tina Bru, avtroppende olje- og energiminister, (H) er glad for at oljepolitikken i stor grad beholdes.

Likevel er hun skeptisk nå som Arbeiderpartiet og Senterpartiet inntar regjeringskontorene.

– Regjeringen har ikke flertall, og må til Stortinget for å få gjennomslag for sin politikk. Her er det mye dyre ideer og dårlige løsninger. De har ikke svar på de virkelig store utfordringene Norge står overfor, sier Bru til NRK.

Hun mener Hurdalsplattformen er for retningsløs, og frykter SV kan få for stor gjennomslagskraft i viktige spørsmål.

– Det kan hende det blir opp til SV å sette en retning i enkelte saker. Det frykter jeg kan få konsekvenser for oljepolitikken, sier hun.

Politisk kommentator Magnus Takvam forklarer den nye regjeringsplattformen. Du trenger javascript for å se video. Politisk kommentator Magnus Takvam forklarer den nye regjeringsplattformen.

– For svakt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes omtaler plattformen som en plattform med «mange gode intensjoner».

– Den viser samtidig at det trengs mer for å skape vei i vellinga. Rødt står klare med forslagene som trengs for å ta Norge i riktig retning, uttaler han til NRK.

Han sier den nye plattformen først og fremst markerer at høyresiden er ute av regjeringen, noe han mener bra.

– Men i mange saker er plattformen skuffende. Den er for svak om man ønsker å sikre det skiftet folk har stemt frem, og som landet trenger, sier Rødt-lederen.

Bollestad reagerer på kutt

Fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad, mener Hurdalsplattformen reverserer familiepolitikken partiet har vært med å jobbe frem de siste årene i regjering.

– Jeg legger merke til at den påtroppende regjeringen ønsker å innskrenke familiens frihet, i form av å kutte kraftig i kontantstøtten. Jeg synes det er svært skuffende, uttaler Bollestad til NRK, kort tid etter at plattformen ble offentlig.

I plattformen står det at det er planer om å avvikle kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder.

Ordningen skal erstattes med en småbarnsstøtte for dem som ikke har fått barnehageplass.

SKUFFET: Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad så seg skuffet over at påtroppende regjering ønsker å kutte kraftig i kontantstøtten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mener Støre misser klima-dugnaden

Avtroppende kunnskapsminister Guri Melby, mener Støre og Vedum har glemt klimaet, og kaller plattformen «et skudd for baugen» for norsk klimapolitikk.

Kriss Rokkan Iversen fra MDG sier seg enig.

– Der skiller våre veier ad, rett og slett. Det er flott de vil kutte mer utslipp frem mot 2030, men de stiller ikke opp i den dugnaden FN har invitert til om å stanse oljeletingen, sier Iversen.

Leder for Frp, Sylvi Listhaug, sier hun er glad for at regjeringen skal utvikle, og ikke avvikle, oljenæringen.

– Likevel kommer jeg til å stille spørsmål rundt dette fremover. Vi merker jo at Arbeiderpartiet fester grepet, uttaler Listhaug.

Ellers ble blant annet disse sakene nevnt under presentering av Hurdalsplattformen: