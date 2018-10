Lysbakken om KrF: – En merkelig holdning til samarbeid

Det river i KrF etter at partileder Knut Arild Hareide ba landsstyremøtet vurdere et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og dermed bryte det borgerlige samarbeidet.

Men i et eventuelt sosialistisk samarbeid vil ikke Haride ha med SV.

Lysbakken: – Vil ikke lukke døren

– Jeg synes det er en underlig måte å forholde seg til samarbeid på. Jeg har respekt for de avstandene som finnes mellom partiene. Men vår inngang vil være at det er politikken som avgjør. Vi vil ikke stenge døren for noen, sier Lysbakken.

Han mener derimot SV er partiet som står nærmest KrF i flere saker.

– Hvis barnetrygd, verdens fattige og å gjøre noe for klimaet er viktigst for KrF, slik det høres ut, er det et underlig valg å stenge døren for SV.

Han synes imidlertid at Knut Arild Hareide trekker noen viktige linjer i synet på høyrepopulismen han mener har vokst frem i regjeringen.

– Vår holdning er at vi kommer til å bidra til å felle dagens regjering dersom det blir en mulighet til det, og så er vi åpne for å forhandle med andre partier. Det blir opp til dem, sier Lysbakken.

VIL FELLE REGJERINGEN: Audun Lysbakken (SV) sier han vil utnytte enhver anledning til å felle dagens regjering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bondevik om Hareides valg: – Jeg støtter ham

Kontroversielt i partiet

Hareide har møtt mye motbør internt i KrF, begge KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er motstandere av å søke samarbeid mot venstre.

Åtte av 16 fylkeslederne i KrF vil heller inn i Solberg-regjeringen, viser en ringerunde NRK gjennomførte lørdag. Nestleder Ropstad var den første i ledelsen som sa at han ønsket å åpne for samarbeid med Frp.

– Dere har et vedtak fra forrige valg om at dere ikke skal gå i regjering med Frp, er det et løftebrudd mot velgerne du foreslår?

UENIG MED HAREIDE: Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad mener partiet burde søke mot et borgerlig regjeringssamarbeid. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi sa noe annet i valgkampen enn det vi sier nå. Men politikken er alltid i utvikling, jeg tror velgerne forventer at vi tar en diskusjon om dette på landsmøtet, sier Ropstad.

Han presiserer at det fortsatt er stor avstand til Frp.

– På noen områder er jeg veldig uenig med Frp. Men vi har fått viktige gjennomslag i Solberg-regjeringen, og jeg mener derfor det er naturlig at vi sonderer med Solberg-regjeringen først for å se om vi kan få enda mer gjennomslag for politikken vår.

Hvorfor er KrFs valg så viktig? Dette er KrFs hodepine

Kjell Magne Bondevik støtter Hareides veivalg, og mener han er ærlig, åpen og modig i sitt valg. Du trenger javascript for å se video. Kjell Magne Bondevik støtter Hareides veivalg, og mener han er ærlig, åpen og modig i sitt valg.

Helleland: Overbevist om større gjennomslag på ikke-sosialistisk side

Høyres Trond Helleland mener KrF vil måtte styre på SVs nåde dersom de går for regjeringen Hareide ønsker seg.

– Det betyr at Knut Arild må gi SV betydelige politisk gjennomslag – gjennomslag som også SVs leder Audun Lysbakken ønsker. SV vil få veto på KrF sine seiere, sier Helleland.

Han presiserer at Ap og Sp gikk til valg på regjeringssamarbeid med SV.

– De vil ikke bare overse SV. Det vet Knut Arild. I de sakene Hareide peker på i sin bok som de viktigste, er jeg overbevist om at han vil få størst gjennomslag på ikke-sosialistisk side.

Quiz: Kva kan du om norsk politikk?