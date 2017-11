Lysbakken og Hareide varsler at de vil fremme forslag i Stortinget mot seksuell trakassering

– Jeg tror vi ser et skifte, men da er det viktig at vi menn tar ansvar. Tausheten som har preget altfor mange menn, må ta slutt. Vi må vise at vi setter foten ned. Seksuell trakassering er aldri akseptabelt, sier Hareide i videoen med sin partilederkollega på Facebook.

I videoen viser de fram fredagens Aftenposten. Oppslaget i avisen handler om 487 norske skuespillere som har gått sammen om et opprop de kaller for #stilleforopptak.

Her tar de et oppgjør med seksuell trakassering, overgrep og ukultur i bransjen.

– På tide å sette ned foten

LYSBAKKEN: SV-leder Audun Lysbakken sier at nok er nok. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Også i dag er det nye oppslag om omfanget av seksuell trakassering i Norge. Det er på tide å sette foten ned. Nok er nok. Skal vi skape et samfunn uten seksuell trakassering, må vi ha en mannskultur hvor seksuell trakassering ikke er greit, sier Lysbakken.

– Vi skal sammen sørge for at det blir fremmet forslag og gjort ting som viser at Stortinget og norske politikere viser alvor, avslutter SVs partileder.

Den siste tiden har det kommet frem at seksuell trakassering er et problem i flere forskjellige bransjer i Norge.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm fortalte NRK fredag at de, etter at det ble rettet oppmerksomheten mot problemstillingen, for første gang har fullbookede kurs om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Flere saker fram i lyset

– Vi ser nå at interessen for disse kursene er veldig økende. Kursene vi har nå er fulltegnet. Dette er helt klart på grunn av metoo-kampanjen, og oppmerksomheten dette problemet har fått i samfunnet, sa likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til NRK.

FÅR FLERE PÅ KURS: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm. Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ifølge en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt oppgir 4,7 prosent, det vil si om lag 123 000 yrkesaktive, at de en gang i måneden eller mer er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen.

Flere historier om seksuell trakassering og overgrep har kommet fram etter at emneknaggen #metoo ble tatt i bruk.

Søkelyset har vært spesielt rettet mot film-, musikk- og mediebransjen.

Forrige helg la medieprofil Aleksander Schau ut en rekke eksempler på seksuell trakassering og overgrep fra blant annet medie- og kulturverden. TV2 bekreftet at de kjente igjen fem av sakene.

Fredag ble det kjent at en musikktopp måtte gå på dagen etter anklager om seksuell trakassering.