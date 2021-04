Lysbakken med økt rikingskatt på bil og båt

Sosiale forskjeller, fordeling og kamp for en mer ambisiøs klimapolitikk er overskrifter for SVs landsmøte.

Det åpnes nå med partileder Audun Lysbakkens tale.

– Også i det norske samfunnet er det sånn at de som har den høyeste inntekten, har det største klimaavtrykket. Da er det rettferdig at de skal bidra ekstra mye, sier SV-lederen til NRK.

Han viser til en rapport Asplan Viak har laget på oppdrag fra Framtiden i våre hender. Der kommer det fram at de rikeste ti prosentene i Norge forurenser dobbelt så mye som vanlige folk, eller gjennomsnittet av landet.

– Må være rettferdig

SV vil blant annet øke CO2-avgiften, men kombinere økningen med en folkebonus for de med inntekt under 500 000.

– Hvis ikke vi klarer å gjøre det grønne skiftet rettferdig, blir det vanskelig å få det til, sier Lysbakken.

– Hvis industriarbeideren, bussjåførene og renholderen opplever at de blir sittende igjen med belastningen mens de på toppen går fri, kommer ikke dette til å gå, mener han.

Derfor vil SV gjøre luksusforbruk dyrere ved å innføre høy klimaavgift på yachter og privatfly.

Partiet vil utrede en progressiv flypassasjeravgift som øker jo flere flyvninger man tar i året. Nødvendige flyvninger på kortbanenettet skal skjermes.

SV vil ha økte avgifter på store, dyre biler. For en personbil med dieselmotor vil årlig merkostnad i 2030 sammenlignet med 2021 i snitt være om lag 2.500 kroner, mens økningen for en bensinbil vil være 1.400 kroner.

DYRERE: Partiet vil utrede en progressiv flypassasjeravgift som øker jo flere flyvninger man tar i året. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rødgrønn regjering

Behovet for en rødgrønn regjering hvor også SV er med, er et annet sentralt punkt for SV-ledelsen.

«En sentrumsregjering med kun Ap og Sp, vil ikknre kunne levere den forandringa som trengs og vil kunne gi høyresida makt og innflytelse i mange saker,» heter det i SVs maktuttalelse.

– Hele poenget med en sentrumsregjering er at den skal kunne skaffe seg flertall der det passer, det vil si samarbeide med høyresiden i viktige spørsmål, sier Lysbakken.

Han frykter en Ap/Sp-basert regjering vil finne sammen med høyresiden på klima, asyl- og innvandring, utenriks og i sosialpolitikken.

Av uttalelsen fremgår det også at en eventuell rødgrønn regjeringsplattform skal legges ut til uravstemning blant SVs medlemmer. De får dermed makt til å si ja eller nei til plattformen.