Lysbakken advarer Støre mot «slalåmkjøring»

Onsdag trakk SV seg fra regjeringssonderingene i Hurdal. Samme dag gikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet inn i regjeringsforhandlinger.

Torsdag morgen var Lysbakken også tydelig i sin advarsel til Støre om å vingle for mye i samarbeid med venstre- og høyresiden på Stortinget.

– Hvor ofte regjeringen går til høyresiden vil være avgjørende for hvordan vi møter regjeringen i ulike spørsmål. Hvor konstruktiv de er i møte med oss, vil også avgjøre hvor konstruktive vi er i møte med dem. Den kommende statsministeren har uttalt han vil søke samarbeid vår veg, sa Lysbakken.

– Får gjort mer for velgerne på Stortinget

Lysbakken sier beslutningen om å bryte sonderingene var trist, men nødvendig. Han mener Ap og Sp ikke var villige til å gi nok for å få en flertallsregjering.

Lysbakken sa han ikke hadde fått gjennomslag på klima- og miljøsaker og fordelingspolitikk, som viktigste grunner til bruddet.

– Om ikke hadde brutt, hadde vi gått inn i en flertallsregjering på feil grunnlag. Det er sakene som er viktigst. Det var en tøff beslutning å ta. Vi skulle gjerne vært en del av den regjeringen, men da måtte vi ha få prege regjeringen i større grad, uttalte SV-lederen.

Onsdag ble det brudd i sonderingene mellom SV, Sp og Ap. Nå har Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre gått inn i regjeringsforhandlinger. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vil stille krav

Han mener de kan få gjort mer for sine velgere på Stortinget enn i en regjering, og sier SV det er selvfølgelig at SV vil ta opp saker som er viktig for dem i forbindelse med budsjettforhandlinger.

– Vi vil kreve at man ethvert år skal ha tydelig oversikt over om vi når klimamålene eller ikke. Vi forventer å være regjeringens samarbeidspartner om å nå klimamålene, sier Lysbakken.

Jonas Gahr Støre (Ap) på sin side sa Lysbakkens ambisjoner ikke forlot Hurdal sammen med SV.

– Jeg hørte Audun sa at for SV var det avgjørende med fordeling, velferd og ambisiøs klimapolitikk. Den ambisjonen forlater ikke Hurdal fordi han reiste. Den står her fortsatt og vi skal levere på det, uttalte den kommende statsministeren.

Ordførere vil samarbeide med Frp

Samtidig har flere Sp-ordførere har sagt de er villige til å samarbeide med Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet. Listhaug tror likevel ikke Frp kommer til å få veldig store gjennomslag for sine saker.

På spørsmål om Listhaug tror Frp får større gjennomslag, svarte hun at regjeringen blir avhengige av SV.

– Ja, regjeringen blir avhengige av SV. Senterpartiet har lagt seg på sosialistisk side, og er med det avhengige av SVs nåde. Det er ikke bra for skatter, avgifter eller for oljepolitikken, uttalte Frp-lederen.

Samtidig sa hun at Frp står fast på sine saker og vil kjempe for dem.

– Vi kommer til å jobbe for å få gjennomslag for økt aktivitet i oljeletingen, nevnte Listhaug som eksempel.

Leder for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, sier til NRK at partiet vil fortsette å kjempe sine saker. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fagforbundet drømmer rødgrønt

Mette Nord, leder i Fagforbundet og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, er skuffet over SVs avgjørelse.

– Vi i Fagforbundet er lei oss over bruddet i regjeringssonderingene. Vår drømmeregjering er rødgrønn flertallsregjering og vi mener fremdeles at en slik regjering best vil ivareta våre medlemmers interesser, uttalte hun i etterdønningene av sonderingsbruddet.

Leder for Fagforbundet, Mette Nord, sier forbundet hadde foretrukket en rødgrønn regjering med SV på laget. Foto: Gorm Kallestad

Hun mener en trepartiregjering med SV på laget hadde vært best for medlemmene i Fagforbundet, som har omtrent 400.000 medlemmer.

– Vi tror vi trenger en stabil politikk fremover. Med SV ville vi fått en samlet, langsiktig politikk, for omfordeling, uten at man må forhandle i Stortinget for hver eneste sak, uttalte Nord.

Har fortsatt håp

Hun har fortsatt ikke gitt opp å se sin drømmeregjering, og mener alt tilsier at døren forsatt står på gløtt for SV.

– Audun har jo også sagt at de er åpne. Det er ingen som har lukket døra på den andre siden heller. Vi håper at vi i løpet av den neste fireårsperioden har en flertallsregjering med SV på laget, sier Nord.

– Håper du på det samme, Lysbakken?

– Det siste jeg sa på pressetreffet på Hurdal var at Jonas har nummeret mitt. Hvis de ønsker en flertallsregjering, er det bare å ringe. Men det er bare en forutsetning – forhandlinger med blanke ark uten de avklaringene vi nå ikke kunne godta, svarer SV-lederen.