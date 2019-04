Kvinnen, som nå er midt i 30-årene, hadde en tøff start på livet i Norge. Av hensyn til barna, velger NRK å ikke bruke navnet hennes.

Som 14-åring ble hun tvangsgiftet med en mye eldre norskiraker.

– Han sa at hvis jeg ikke gjorde som han sa, kunne han ikke ta meg med til Norge. «Så du må være helt stille. Men når de spør deg på grensen og på flyplassen, så må du huske på hva du heter og hvor gammel du er», forteller hun til NRK.

Aylan, som vi kaller henne, levde i Norge på en falsk identitet. Og med en alder som var ni år eldre enn hun var i virkeligheten.

Hun viser oss et bilde fra Irak, der hun holder et godt tak i dokka si. Bildet er tatt to år før hun ble giftet bort.

To år før hun ble tvangsgiftet 14 år gammel, er hun avbildet med sin favoritt-dukke i Irak. Foto: privat

Beskriver metoden

Røde Kors har hjulpet kvinnen, og sier det ikke er noen grunn til å tvile på hennes historie.

– Hun ble tvangsgiftet med en langt eldre mann, og påført feil alder og identitet før hun ble tatt til Norge, sier Anne Marte Stifjeld, leder for Røde Kors' telefon mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Anne Marte Stifjeld i Røde Kors-telefonen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, sier de har hjulpet kvinnen. – Det er ikke noen grunn til å tvile på hennes historie, sier Stifjeld. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Slik beskriver både Røde Kors, kvinnen selv, og hennes advokat metoden:

Mannen henne hadde allerede for flere år siden kommet til Norge og fått asyl her.

Da han kom som asylsøker, oppga han uriktig at han var gift i Irak, og oppga et navn og en fødselsdato på den angivelige ektefellen.

Flere år senere reiste han til Irak og fant en å gifte seg med. Hun fikk navnet og alderen til kvinnen han oppga å være gift med. Så søkte han om familiegjenforening med henne.

Slik kom «Aylan» seg inn i Norge.

Hennes advokat Randi Hagen Spydevold sier dette er et grelt eksempel på ren import av unge jenter som barnebruder.

– Hun er en av flere saker jeg har der jenter kommer inn til Norge på helt falske premisser, der en mann jukser jenter inn til landet, sier Spydevold.

– Hva tror du om hvilket omfang dette har?

– Jeg tror omfanget er stort. Problemet er at det er svært få av dem som våger å varsle. Da risikerer de selv å miste oppholdstillatelse.

UDI: Kjenner til metoden

UDI bekrefter at de kjenner til denne metoden for å jukse seg til familiegjenforening.

– Vi er kjent med at det skjer at asylsøkere oppgir at de har en ektefelle som ikke eksisterer, sier fagsjef i UDI Dag Bærvahr.

– Hvor omfattende tror dere dette er?

– Vi avslår mange søknader hvert år der vi mener at ekteskapet er proforma, eller at ekteskapet rett og slett ikke har funnet sted, sier han.

Mellom 60 og 100 søknader per år blir avslått på grunn av mistanke om proformaekteskap, og rundt 50 saker får avslag der UDI mener ekteskapet ikke har funnet sted.

UDI ser et helt klart motiv for å opptre slik «Aylan» beskriver.

Det er et krav at begge må være over 18 år, både den som er i Norge og den som skal komme til Norge. Ekteskapet må også ha vårt inngått etter fylte 18 år. Oppgir en feil alder, brytes dette kravet.

Det er i tillegg et krav om at den som bor i Norge har jobbet, eller har vært under utdanning de siste fire årene, for å få familiegjenforening. Det kravet omgås, hvis en oppgir at en var gift når den ene kom til Norge som asylsøker.

Det er også et krav om at begge søkere må være 24 år, hvis ekteskapet inngås etter at søkeren er kommet til Norge. Denne 24-års regelen bli innført i 2012, og kan være motiv for at man oppgir feil alder.

– Alle disse kravene kan omgås hvis en jukser, sier Bærvahr.

UDI mener de er blitt mye bedre til å kontrollere dette enn de var for noen år siden.

Overfor NRK har kvinnen opphevet UDIs taushetsplikt, og NRK har fått lese dokumentene i saken hennes. UDI sier de tror på hennes historie om feil alder og feil ID.

Ektemann skylder på familien

Fire år etter at hun kom hit, klarte hun å bryte ut av det hun beskriver som et voldelig ekteskap. Nå ber hun norske myndigheter våkne.

– Jeg kjenner mange som har kommet til Norge på samme måte som meg. Mennene har brukt navn til for eksempel en søster eller en kusine i Irak når de kom hit som asylsøker, og så hentet de en annen kvinne i Irak etterpå, sier «Aylan».

NRK har vært i kontakt med eksmannen hennes, som nå bor i Irak. Han avviser hennes historie, og sier det var familien hennes som stod bak giftermålet, og å gi henne falsk ID til Norge. Han avviser også vold mot henne.