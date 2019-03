Lundteigen varsler klimakamp på Sp-landsmøtet

– Vi risikerer å mangle et fokus på at grønt næringsliv skal lønne seg. Næringslivet som bruker fornybare ressurser, som produksjon av torsk, timotei og tømmer, tjener små penger i dag. De må tjene mer for at ungdommen skal bli interessert i å drive med det, sier Lundteigen.

Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen utenfor landsmøtesalen på Hamar. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Sammen med tre andre stortingsrepresentanter foreslo han en uttalelse før landsmøtet, som tok til orde for en ny kurs i partiets klimapolitikk. Men forslaget ble kraftig moderert da partiets resolusjonskomité samlet flere forslag til én uttalelse.

Nå har Lundteigen bestemt seg: Når saken kommer til behandling i landsmøtesalen, fremmer han forslaget på nytt.

– Forslaget vårt definerer hva vi snakker om, når vi snakker om det grønne skiftet. I dag er debatten i Stortinget om grønt skifte bare tragisk, for ingen har definert hva det grønne skiftet er, mener han.

Vil tone ned oljesatsing

Parallellt med dette skal landsmøtet behandle et politisk dokument som har fått navnet «Norsk verdiskapning på norske ressurser», som er utarbeidet under ledelse av nestleder Ola Borten Moe. Han driver til daglig sitt eget oljeselskap Okea i Trondheim.

Også dette forslaget har blitt moderert før det nådde landsmøtesalen. Sentralstyret tok blant annet bort en formulering som kalte det en «feilslutning» å si at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet, ifølge Aftenposten.

Og det er nettopp fortsatt satsing på olje Lundteigen frykter. Forslaget han vil fremme på nytt, slår fast at Norge må redusere bruken av fossilt drivstoff og gjøre grønne næringer mer lønnsomme. Ved for eksempel å oppmuntre til mer skogbruk, vil skogen kunne absorbere mer CO 2 , poengterer han.

– Hovedmotstanderne er dem som vil fortsette dagens satsing på en langt på vei ensidig olje- og gassinvestering for Norge, sa Lundteigen til avisen før landsmøtet.

– Hvor krevende er denne debatten i Senterpartiet?

– Det er en krevende sak, for Norge har blitt veldig avhengig av olje og gass. Mange har sitt arbeid i det. Det er enorme investeringer knyttet til sektoren, og minimale investeringer i fastlandsnæringene. Vi står overfor en enorm omstilling. Da må vi ta store deler av fellesskapets ressurser og investere i fornybare naturressurser, sier han til NRK.

– Trenger konkrete tiltak

Senterungdommens leder Ada Johanna Arnstad er blant medlemmene av resolusjons­komiteen som modererte Lundteigens forslag.

– Vi har jobbet beinhardt i resolusjonskomiteen for å strekke Senterpartiets politikk enda lenger i retning av Senterungdommens politikk, som er mer ambisiøs. Vårt forslag er mye mer konkret og viser hvor vi skal kutte, som i utslipp fra flytrafikken. Dette er konkrete krav som vil forplikte stortingsgruppen, sier Arnstad.

Senterungdommens leder Ada Johanna Arnstad på landsmøtet på Hamar. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hun sier hun ikke har noe imot at Lundteigen fremmer sitt mer prinsippielle forslag på nytt, så lenge det ikke går på bekostning av disse konkrete tiltakene, som blant annet:

Å opprette et fond som belønner CO 2 -kutt fra næringstransport

-kutt fra næringstransport Bygge 8000 nye hurtigladere for elbiler

Legge til rette for elektrisk flytransport på korte strekninger

– Selv om vi ikke kan sette fast en dato for utfasting av oljen, må vi begynne å ta stegene som får på plass alternativene. Det har vi fått gjennomslag for, sier hun.

Ola Borten Moe sier han ikke kommer til å ta noen omkamp om formuleringene som forsvant fra dokumentet om verdiskapning. Han ønsker ikke å kommentere forslaget fra Lundteigen.

Moe presenterer dokumentet om verdiskapning på landsmøtet lørdag. Uttalelsene om klimapolitikk kommer trolig først til behandling søndag morgen.