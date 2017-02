Lundestad: – Særdeles trist

– Hun var meget samvittighetsfull. Det var få, om noen, som brukte mer tid og forberedte seg grundigere til komitemøter enn det Kaci gjorde. Hun hadde mange verv og var alltid godt forberedt, sier tidligere Nobel-direktør Geir Lundestad om Kaci Kullmann Five.

De to har jobbet sammen i Nobelkomiteen i over ti år, han som sekretær og hun som komitemedlem. I 2015 ble hun valgt til leder.

Trist budskap

Mandag morgen kom meldingen om at Kaci Kullmann Five var gått bort. Five var rammet av brystkreft og har vært åpen om kampen mot den.

I NOBELKOMITEEN: Geir Lundestad beskriver Kaci Kullmann Five som hardtarbeidende. Foto: Holm, Morten / Scanpix

Hun ble syk igjen i fjor høst, og meldte blant annet avbud i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i desember.

– Vi visste jo at hun var syk, men det kom som en stor overraskelse at dødsbudskapet skulle komme så tidlig. Det var en særdeles trist nyhet å få.

Lundestad beskriver Kaci som en person som alltid la vekt på å ha en hyggelig tone.

– Hun var en meget hyggelig person, hun la vekt på å forene, og hun var ikke spesielt opptatt av å føre fram sine egne personlige synspunkter i alle sammenhenger, sier han.

– Preget debattene

Den tidligere Høyre-lederen blir av politikere beskrevet som et sterkt og varmt menneske, som banet vei for kvinner og yngre i politikken.

Hun ble medlem av Nobelkomiteen i 2003, og har også preget debattene der opp gjennom årene, forteller nobelhistoriker Asle Sveen.

– Jeg kjenner henne litt fra lokalpolitikken i Bærum for mange år siden og husker henne som ekstremt saklig og fair i alle debatter, sier Sveen.

Og de egenskapene tok hun med seg inn i Nobelkomiteen.

– Hun har gått rakrygget gjennom den mest omstridte utdelingen i nyere tid, til kineseren Liu Xiaobo. Hun sa den gang at det var enstemmig, og hun gjentok det også da det ble kjent at Norge normaliserer forholdet til Kina – at hun fremdeles mente det var et riktig valg, sier Sveen.

Han sier at nestleder i Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, nå trolig overtar som leder i Nobelkomiteen. Og at 1. vara Tone Jørstad, tidligere direktør ved Falstadsenteret, rykker opp.

– Stort tap

Også gjennom jobben i Nobelkomiteen banet Kaci vei for kvinnene, sier nobelhistoriker Øivind Stenersen.

– Hun har vært en del av kvinneflertallet i Nobelkomiteen som har tatt frem flere kvinnelige fredsprisvinnere, sier Stenersen, og viser til kvinner som Malala Yousafzai, Tawakkol Karman, Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee.

Fives bortgang et stort tap for Nobelkomiteen, sier Stenersen.

– Det var veldig synd at hun ikke fikk være med lenger. Hun brant veldig for det hun gjorde og tok den oppgaven veldig alvorlig, sier han.