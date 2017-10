Lukket rett under politiagenters forklaring

13 menn er tiltalt i rettssaken mot Metkel Betew og Lars Harnes. Til sammen er de tiltalt for planer om ran, planlegging og forsøk på drap, innførsel av 50 kg hasj og oppbevaring av våpen.

Politiet mener de infiltrerte et kriminelt nettverk, da danske undercover-agenter oppsøkte to av Betews omgangsvenner, forkledd som «gangstere» med kriminelle kontakter. De tok på seg å frakte 50 kg hasj fra Nederland til Norge, og på den måten skal de ha avslørt bakmenn og mottaksapparatet i Norge.

Denne uken skal de vitne i retten, og fortelle om sin kontakt med de tiltalte. Aktor har bedt om at dørene må lukkes, slik at presse og tilhørere ikke kan være i retten.

Fra før skal danskene vitne anonymt og uten å være i rommet selv. Alt dette gjøres fordi retten vil unngå at identiteten deres skal bli kjent.

Tirsdag gir dommer Nini Ring beslutningen fra retten.

– Dørene lukkes under agentenes forklaring. Pressen gis adgang til å følge forklaringene. Men pressen får følge vitneforklaringene under de samme forutsetningene som de tiltalte, det vil si uten at de er i samme rom, sier dommer Nini Ring.

Måten dette skal skal skje på, er at danskene forklarer seg med videooverføring til retten. Videoen vises på en skjerm for rettens dommere, aktoratet og forsvarerne. De tiltalte må sitte på benker bak skjermen, slik at de ikke får se agentenes ansiker.

AKTOR: Statsadvokatene Alvar Randa (t.v.) og Geir Evanger har bedt om at agentene får vitne anonymt og at presse ikke får være tilstede. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skjult metode

Selve diskusjonen om dørene skulle lukkes foregikk mandag ettermiddag uten at pressen fikk være tilstede.

Aktor tok opp at pressen ikke kunne være tilstede fordi politiets metodebruk ikke skal bli kjent. Statsadvokatene har sagt at dersom pressen gengir agentenes forklaring, øker sjansen for at identiteten deres blir avslørt.

– Faren for at metode gjøres kjent ble tatt opp. Hvordan vi kan løse det, har vi ikke hatt nok tid til å få kunnskap om. Det har vi ikke vurdert, sier dommer Nini Ring.

Umiddelbart etter at beslutningen ble kjent for partene i retten tirsdag morgen, tok Geir Evanger ordet og sa at det vil komme en begjæring om dette.

Statsadvokat Alvar Randa sier at han har forståelse for at partene ønsker at pressen skal få innsyn i politiets metoder. Hensynet til agentene og politiet veier tyngre, mener Randa.

– Agentene må ikke eksponeres. Jo flere som er tilstede i salen, jo større risiko for at de eksponeres. Så enkelt er det, sa statsadvokat Alvar Randa, før de skulle argumentere for lukking av dørene.

Statsadvokat Geir Evanger skriver i begjæringen til retten:

«Det er en absolutt forutsetning for gjennomføringen av den anonyme vitneførselen at dørene lukkes. Offentlig eksponering av tjenestemennene vil potensielt kunne være ødeleggende for politiets mulighet til å bruke de samme tjenestemennene ved senere undercover-operasjoner.»

AKSJON: Etter å ha spanet på og infiltrert det de mener er et kriminelt nettverk, slo politiet til mot flere adresser på østlandet i 2015.

Spørsmål om provokasjon

Vitnemålet til undercover-agentene er sentralt for mange av de tiltalte og deres forsvarere. De mener at politiet brukte ulovlig provokasjon, at hasjinnførselen aldri hadde funnet sted hvis ikke agentene hadde involvert seg.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer en av mennene agentene oppsøkte på en pub i Oslo.

– Min klient hadde ikke vært tiltalt i dag dersom disse mennene ikke hadde oppsøkt ham på hans arbeidsplass. Han var ikke involvert i kriminalitet på det tidspunktet, har Lind Iversen sagt om agentenes vitnemål.

Politiet mener på sin side at de avverget et drap med aksjonen. Mens politiet spanet på Metkel Betew, hadde han flere møter med tidligere Bandidos-topp Lars Harnes. De to er tiltalt for å ha planlagt et drap på Imran Saber, en mann som er dømt for heleri og kalles «Onkel Skrue».

Harnes ble pågrepet i Sabers garasjeanlegg med skytevåpen, etter at han skal ha oppsøkt Sabers hjem flere ganger. Betews forsvarer sier at Imran Saber og Metkel Betew har vært venner hele tiden, og at drapsplanene ikke er godt nok bevist.