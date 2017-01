Lukket dørene etter å ha lagt frem trusselbrev mot Cappelen

Spesialenheten for politisaker ba Oslo tingrett om å lukke dørene når Eirik Jensen skal få spørsmål om opprullingen av Gjermund Cappelens hasjnettverk. Dette til tross for Jensens ønske om å fortelle altfor åpne dører.

Pressens representant Inge D. Hanssen fortalte NRK om tingrettens avgjørelse rundt klokken halv fem torsdag ettermiddag, etter lukket møte med sakens aktører.

Siden fredag er rettsfri dag, vil det først slå inn når Spesialenheten for politisaker fortsetter sin utspørring av den korrupsjons- og narkotikatiltalte og nå pensjonerte politioverbetjenten mandag. Trolig blir det lukkede dører det meste av mandagen.

– Avgjørelsen er blant annet begrunnet med sikkerheten til de to tiltalte, og andre personer som kan bli trukket inn i saken som ikke er kjent, sier Hanssen til NRK.

Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe har støttet Spesialenhetens ønske om å lukke dørene i Jensen-saken. De Vibe sier til NRK at det torsdagens lukkede møte blant annet ble lagt frem et brev som inneholder trusler mot Cappelen og han selv. Avsenderen av brevet omtales av de Vibe som «en kriminell».

– Stor offentlig interesse

Det var ventet at dørene skulle lukkes etter lunsj på torsdag, men aktors utspørring av Eirik Jensen har tatt noe lengre tid, slik at dette først blir aktuelt når retten settes igjen på mandag (Det er rettsfri fredag).

Spørsmålet avgjøres imidlertid torsdag, og pressens representant Inge D. Hanssen fra Aftenposten argumenterte for åpen rett.

Inge D. Hanssen sa at saken har enorm offentlig interesse, og at der viktig å holde dørene åpne av hensyn til borgernes tillit til politiet.

Han mente den delen av rettssaken som eventuelt skulle gå for lukkede dører, altså perioden i desember 2013, da Cappelen ble pågrepet, inneholder viktige bevis i saken. Hanssen mente derfor at disse bevisene bude frem i åpen rett. Når tingretten likevel ikke godtok dette, tar Hanssen det til etterretning.

– Vi har fått fremføre våre argumenter og prosessen er fulgt. Det er ikke adgang til å anke en kjennelse om lukket rett, sier Hanssen..

Jensen: – Utenkelig å holde det hemmelig

Aktor Kristine Schilling varslet ønsket om stengte dører før retten ble hevet onsdag. Så langt har rettssaken mot Jensen og Cappelen gått for åpne dører, etter at både tingretten og lagmannsretten avslo Spesialenhetens ønske om at begge de tiltaltes forklaringer i sin helhet skulle gå bak lukkede dører.

Jensen selv har vært svært opptatt av åpenhet i saken.

– Jeg kommer ikke til å fortelle noe annet enn det jeg har vært med på, det Cappelen har vært med på, og ikke minst fordele noen roller oppover i systemet. For meg er det nesten utenkelig at det skal være et hemmelighetskremmeri rundt dette, sa Jensen til NRK i forkant av rettssaken.

Jensens forsvarer John Christian Elden sier til NRK at man vil vente med å se hva begjæringen fra Spesialenheten innebærer, før man kommer med sine innvendinger.

– Utgangspunktet er uansett at vi ønsker mest mulig åpenhet om saken, sier Elden til NRK.

Kan ilegge referatforbud

Frykt for at navn på personer som er involvert i saken skal bli kjent, og at deres sikkerhet derfor vil kunne bli truet, skal være blant argumentene Spesialenheten vil legge til grunn for å be om lukkede dører.

Rettsdagen vil først starte som vanlig med åpne dører, men det legges opp til at det vil bli bedt om at dørene lukkes etter lunsj. Det vil også bli anledning for pressens representanter til å komme med sine argumenter til hvorfor dørene skal holdes åpne.

Tingrettsdommer Kim Heger kan også velge andre alternativer, som å holde dørene åpne, men ilegge pressen et referatforbud. Dette er imidlertid en løsning som vanskeliggjøres av de mange tilhørerne som har oppsøkt saken, og deres mulighet til å videreformidle det som skjer i salen på sosiale medier.

Åpenhet

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, ønsket onsdag ikke å redegjøre i detalj for hvorfor man ønsker å lukke dørene.

– Det kan komme konkrete temaer som gjør at vi, og jeg regner med flere av de andre partene er enige, gjør at vilkårene for å lukke dørene er til stede.

– Dere ber om det, selv om det går på bekostning av åpenheten i saken?

– Ja. Det er en avveining som domstolen skal gjøre. Det er en vanskelig avveining. Det er viktig med åpenhet, men i denne saken kan det komme temaer som begrunner en slik begjæring fra vår side, sier Kleppe.

Frykter for Cappelens sikkerhet

Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe har i forkant av rettssaken støttet Spesialenhetens begjæringer om åpne dører. Dette ble begrunnet med frykt for Cappelens sikkerhet dersom navnene til kriminelle Cappelen har gitt informasjon om blir offentliggjort.

– Hvis det navngis – og her mener vi at vi står overfor både noe som kan være korrekt, og noe som ikke er korrekt – så vil opplysninger om at han skal ha gitt informasjon i en konkret sak lett kunne føre til at han går en utrygg fremtid i møte, har de Vibe sagt til NRK.