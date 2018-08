Lukker dørene på deler av Jensens forklaring

– Lagmannsretten har kommet til at kjennelsene skal lukkes under deler av Jensens forklaring, sier lagdommer Kristel Heyerdahl.

Strid om lukkede dører

Siste halvdel av onsdagen ble brukt til å diskutere hvordan saken skal legges opp. Eirik Jensen ønsker at mest mulig av hans forklaring går for åpen rett, mens aktoratet mener deler av forklaringen må skje bak lukkede dører. Det vil si at verken presse eller publikum får være til stede.

AVGJØR: Lagdommer Kristel Heyerdahl og den andre lagdommerne avgjør om det blir åpenhet i Oslo tingrett på tredje rettsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dommerens avgjørelse kom da retten ble satt torsdag morgen.

Alvorlig risiko

Dommeren viser til at Jensen skal forklare seg om Jensens informantvirksomhet, og sier det foreligger reell og alvorlig risiko for krenkelser dersom disse opplysningene blir kjent for andre kriminelle.

– Det foreligger konkret og alvorlig risiko for krenkelser hvis info blir kjent. Risiko foreligger selv om det er mange år siden informantopplysninger ble gitt. Lagmannsretten viser til at risikoen ligger i identiteten til informanter og saker det er knyttet til, sier Heyerdahl.

Retten har vurdert om pressen kan være til stede med referatforbud, men har kommet til at dette ikke er hensiktsmessig. Dommeren sier man ikke er redd for at referatforbudet brytes, men mener det er fare for at disse opplysningene kan blandes sammen med andre opplysninger i videre rapportering.

– Misforståelse

Jensens forsvarer John Christian Elden sier deler av kjennelsen fra lagdommerne er basert på en misforståelse:

– Det er ikke slik at Eirik Jensen vil oppgi andre informanter enn Cappelen. De er beskyttet, sier Elden.

Spesialenheten mener deler av Jensens forklaring kan være til skade for andre om den ikke går for lukkede dører. Eirik Jensens forsvarere mener det er helt unødvendig.

Følg ankesaken direkte her:

– Så lenge Cappelen får fremføre sine anklager offentlig, vil Jensen gjøre det samme med sitt forsvar. Vi mener at når han skal gi en fri forklaring, så må den være fullstendig. Det betyr også alt som dreier seg om informantvirksomhet, fordi det er det kontakten dem imellom har handlet om, sa Elden til NRK før avgjørelsen i retten.

Konsentrert Jensen

Eirik Jensen stod lenge for seg selv og så tydelig konsentrert ut, utenfor sal 250 i Oslo tinghus torsdag morgen, før retten ble satt. En kampklar Jensen entrer vitneboksen i Borgarting lagmannsrett etter dommernes avgjørelse om han skal snakke for åpen eller lukket rett.

STARTER: Eirik Jensen avbildet på første rettsdag, tirsdag denne uken, da media fikk filme tiltalte. I dag starter han sin forklaring. Foto: Ola Hana / NRK

Jensens oppgave er overbevise juryen om at premissene for tingrettsdommen på 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikaforbrytelser feil.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe har flere ganger advart mot at detaljer om Cappelens kildeforhold til Jensen blir kjent, fordi det kan sette hans klient i fare.

Det argumentet kjøper ikke Elden.

– Vi mener det ikke er behov for det (lukkede dører, journ.anm.) ut fra den forklaringen Jensen skal gi, men det er det opp til retten å avgjøre, sier Elden.