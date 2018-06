Fristen gikk ut ved midnatt, og partene forhandler fremdeles bekrefter kommunikasjonsansvarlig i LO stat, Kristian Brustad, overfor NTB.

De flyplassansatte representert av LO stat og YS Spekter har kunngjort at streiken vil være et faktum fra klokka 10 fredag, dersom meklingen ikke fører frem.

Om det blir streik, vil i all hovedsak åtte av Avinors lufthavner bli rammet. Avinor varsler at en eventuell streik videre vil føre til forsinkelser og kanselleringer på Oslo lufthavn, hvor 29 ansatte blir tatt ut. Det opplyser kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulvelund til Aftenposten.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sitter med partene, som må finne en løsning innen midnatt for å unngå at mange reisende må starte ferien sin med kansellerte fly.

KAN BLI STREIK: Mekler Mats Ruland forhandler mellom Spekter, LO stat og YS Spekter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ved 23-tiden torsdag kveld, bare én time før meklingsfristen går ut, sier Ruland til NRK at det har vært bevegelse, men at noen løsning ikke foreløpig er klar.

– Per nå er det fremdeles mange spørsmål som ikke er løst. Et av de vanskeligste punktene er pensjon, et stort og krevende tema som er viktig for begge parter. I tillegg er lønns- og arbeidsvilkår de viktigste punktene, sier Ruland.

Han sier at det ikke er klart om partene vil sitte i forhandlinger videre utover natta.

240 ut i streik

Sentralt i forhandlingene i lønnsoppgjøret til de flyplassansatte er om arbeidstakerne fremdeles skal ha forhandlingsrett om pensjonsordning. Ifølge LO stat skal de ha blitt møtt med krav om si fra seg retten til dette.

INNSTILTE FLY: Mange flyavganger kan bli innstilt hvis det utløses streik natt til fredag. Bildet er fra Oslo lufthavn Gardermoen som foreløpig ikke skal være utsatt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Til sammen vil 240 personer gå ut i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen. LO Stat har tatt ut 196 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), og YS Spekter har tatt ut 44 medlemmer i Delta Luftfart.

Flere av dem som blir tatt ut ved en eventuell konflikt jobber i plass-, brann- og redningstjenesten på flyplassene. Men det blir også tatt ut arbeidere ved tre kontrollsentraler.

Avinors lufthavner i Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg og Rørvik vil bli rammet, dersom partene ikke blir enige.