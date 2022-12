Luftfartstilsynet utelukker ikke ny bot til SAS over nyttår

SAS har fått to bøter av Luftfartstilsynet hver på 100.000 kroner, på grunn av for treige billettrefusjoner. Den første fikk SAS i oktober. Den andre kom i november.

Luftfartstilsynet vurderte en tredje bot for sein refusjon av billetter under streiken i sommer. Men landet i november på at SAS slapp ny bot for akkurat det.

MEN: Luftfartstilsynet har ennå ikke sluppet SAS helt av kroken.

For det kan bli aktuelt med nye økonomiske sanksjoner som tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr på nytt, over nyttår. Det går fram av et brev NRK har fått innsyn i hos Luftfartstilsynet.

Går på privatøkonomien løs

I Stavanger sitter en familie der barna har fått beskjed om at det ikke blir de store julegavene i år på grunn av SAS. De har to barn på åtte og tolv. Men kun minstejenta var med på ferien som ble ekstra lang på grunn av streiken.

– Det nærmer seg jul, og vi har måtte fortelle barna (på en snill måte), at det ikke blir de store julegavene i år, sier Helge Zakariassen.

Det er kjipt å ha minus på kredittkortene på grunn av SAS, sier Zakariassen. Foto: Foto Privat

Han forteller videre litt humoristisk at familien tuller mye med dette rundt middagsbordet. «Om at når vi får penger fra SAS, så skal vi ... ». Men det ligger mye alvor bak.

For han er bekymret for om han får pengene tilbake fra SAS.

Familien fikk store utlegg da de på grunn av SAS streiken kom 11 dager senere hjem fra ferie i Spania. De måtte legge ut for hotell, mat og flyreise hjem selv. Han har purret mange ganger. Og ble lovet at saken skulle være behandlet innen 29. november. Men i skrivende stund har de fortsatt ikke fått de 40.000 kronene tilbake.

Slik bodde Zakariassen med familie på hotell, mens de venta på å komme hjem under streiken. De forsøkte å bo rimelig. Foto: Privat Foto

–Det er bekymringsfullt, for vi har enda minus på kredittkortene våre, og med alle andre utgifter som bare øker, så merkes det godt på privatøkonomien at det mangler så mye penger, sier Zakariassen.

Ikke minst er det frustrerende med de høye renteutgiftene som kredittkort fører med seg, fortsetter han. Frustrasjonene har periodevis gått på nattesøvnen løs.

– Vi har kontaktet SAS en 40–50 ganger på telefon, samt på e-post og chatt, uten å få klare svar.

Siste svaret han fikk fra SAS 16. desember var at de ikke vet når saken blir behandlet, og de kan ikke love noe. Gangen før han kontaktet dem i november, ble han lovet at saken var behandlet innen nyttår, avslutter en frustrert familiefar.

Her fra gode tider på årets ferie. Lite ante de at de skulle vente i nær et halvt år på penger fra SAS. Foto: Foto Privat

Mangler fortsatt om lag 45.000 i refusjon fra SAS

To familier i Ålesund er også veldig frustrerte og oppgitte over SAS. De har klaget saken sin inn til transportklagenemnda.

Anne Marte Valderhaug Bjørkavoll med familie var på vei til ferie i Kroatia, sammen med en annen familie i starten på juli da pilotstreiken i SAS starta. De la ut 93.500 kroner under streiken for å komme seg til og fra ferie. Uten hjelp av SAS.

I september fortalte de til NRK at de manglet 77.000 kroner i refusjon for utlegg de hadde på vei til ferie, og til hotell og kost før retur flyet gikk hjem.

Nå mer enn 5 måneder etter streiken, har de fortsatt ikke fått alle pengene fra SAS.

Her ventes det på taxi fra flyplassen til et hotell i Split, i Kroatia. Da hjemreisen med SAS ble kansellert i sommer under pilotstreiken. Foto: Private bilder

De har fått standard EU-kompensasjon slik de har krav på ifølge EU- forordning 261/2004. Nå er det utgifter som gjenstår å få dekket.

– Status er at vi har mottatt litt penger nå og da, men vi mangler fortsatt cirka. 45.000 kroner etter vårt regnskap, sier Anne Marte Valderhaug Bjørkavoll til NRK.

Dette er penger familiene har lagt ut i forbindelse med alternativ reise til feriestedet, hotell og mat da flyet ikke gikk hjem før to dager etter streiken var avsluttet.

– Vi har ventet tålmodig. Men nå begynner det å bli nok. Vi har brukt mye tid, og hatt mye frustrasjoner fordi vi ikke får pengene våre, sier Bjørkavoll.

Vi gir nesten opp. Men håper pengene fra SAS kommer snart, sier Bjørkavoll. Foto: Privat foto / Privat

Hun mener SAS får for lite straff for å lage trøbbel for kundene sine.

– 100 000 i bot f. eks er bare en symbolsk sum for et selskap som SAS. Men 50 000 for en familie er mye! Nå må de betale tilbake sine kunder, sier hun til NRK.

Opplever dårlig kundeservice

Til tross for et utall henvendelser til SAS har familiene som NRK har vært i kontakt med ikke fått en begrunnelse fra SAS på hvorfor de ikke har fått dekket alle utleggene. Og de er usikre på hva de har fått tilbake og ikke.

– SAS krever nøye beskrivelser av utgifter, pluss vedlegg av kvitteringer. Mens de selv utbetaler litt og litt, helt uten beskrivelser av hva de dekker, sier Bjørkavoll.

Hun forstår ikke hvorfor SAS ikke bare kan gjøre seg ferdig med en sak. I stedet for å holde på med småbeløp over måneder. Hun mistenker at det er uthalingstaktikk fra SAS.

Også familien i Stavanger har kontaktet SAS en 40–50 ganger uten å få tydelige svar.

SAS avviser at det er uthalingstaktikk

At det tar tid å behandle refusjonskravene handler utelukkende om de store volumene som kom inn etter streiken, opplyser Tonje Sund. Hun er pressesjef i SAS Norge. I en e-post til NRK skriver hun:

«Vi har ikke mulighet til å kundebehandler enkeltsaker via media, men på generelt grunnlag er det viktig å understreke at alle som har krav på erstatning fra SAS naturligvis skal få det. At det tar tid handler om de store volumene som kom inn etter streiken, der nær 400.000 mennesker ble rammet. Vi har mangedoblet kapasiteten på kundeservice for å kunne håndtere sakene så raskt som mulig og har fortsatt som mål å være klar med kundesakene knyttet til streiken innen utgangen av desember.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette har vært frustrerende for de kundene det gjelder, og

det beklager vi dypt og inderlig»

Vi vil først og fremst beklage overfor kundene som har måttet vente på erstatning, det er ikke vanskelig å forstå den frustrasjonen, sier Sund. Foto: Roy Pettersen / NRK

Luftfartstilsynet utelukker ikke ny tvangsmulkt til SAS

SAS har gitt Luftfartstilsynet beskjed om at de trenger ut desember for å betale folk tilbake alt av refusjoner.

Tilsynet avventer nå for å se om SAS faktisk har betalt alle tilbake ved nyttår.

– SAS har i flere omganger gitt oss forsikringer om at de jobber hardt med dette, men resultatene ser ut til å la vente på seg, sier Håvard Vikheim til NRK.

Han er kommunikasjonsdirektør i tilsynet. Og bekrefter at det kan bli aktuelt med ny bot til SAS.

– Luftfartstilsynet har bedt SAS redegjøre for hvilke retningslinjer, prosedyrer og kvalitetssystemer de har, for det virker som de har utfordringer med å drive god og effektiv saksbehandling. Dette forventer vi et svar på i starten av januar, og vi vil da vurdere saken på nytt. Og vi utelukker ikke en ny runde med tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, sier han.

Mange har ventet på pengene sine altfor lenge, og vi forventer at selskapet betaler tilbake legitime krav, raskere enn de har evnet til nå, avrunder Vikheim.

I et brev NRK har fått innsyn i står det at SAS får frist på seg til å rapportere status for passasjerkrav som følge av sommerens streik per. 1. januar 2023, innen torsdag 5. januar.

I brevet står det også at flere passasjerer opplever at SAS ikke utbetaler forsinkelsesrenter, slik de skal. Tilsynet ber derfor SAS også gjøre rede for det, og en rekke andre spørsmål om hvordan de følger opp passasjerrettigheter. Alt innen 5. januar.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund skriver i en e-post at hun stiller seg undrende til påstanden om at tilsynet mener resultatene lar vente på seg. De har redegjort løpende overfor dem i detalj hva de har gjort for å komme i mål med refusjoner.

Utover det avventer SAS den ytterligere dialogen med Luftfartstilsynet etter nyttår.

Målet til SAS er tilbakebetaling før nyttår

Sund peker på at det har vært en ekstraordinær situasjon av historiske proporsjoner.

Nær 400.000 kunder ble rammet av streiken. Og veldig mange av sakene håndteres manuelt og individulet for å sikre at det blir riktig, skriver hun.

«Så selv om vi har tidoblet tempoet i håndteringen på kundesupport, så blir det dessverre ventetid. Jeg vil våge å påstå at det ikke er det kundesenter i verden som er rigget for å håndtere en slik topp helt sømløst. For å sette i perspektiv, så har vi mottatt like mange saker som et større norsk forsikringsselskap behandler i løpet av et helt år.»

Hun legger til at det jobbes på høygir for å løse hver enkelt sak så raskt som mulig og innen utgangen av desember, som kommunisert til Luftfartstilsynet.