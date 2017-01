Lover støtte til bedriftenes el-varebiler

– Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Mens nordmen har kjøpt over 100.000 el-biler er det færre som vil satse på grønn tungtransport.

Kostnadene er en viktig årsak til at bedrifter og virksomheter ikke legger om til mer fornybare kjøretøyparker.

På Enovakonferansen i Trondheim i dag annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy. Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge.

Prisene vil synke etter hvert som volumet øker og det er denne endringen vi nå ønsker å få fart på. Nils Kristian Nakstad

Elektrifiserer proffmarkedet

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet.

Foto: Hedvig Bjørgum

Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100 000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier Nakstad.

Hydrogenbiler og større elektriske kjøretøy er foreløpig betraktelig dyrere i innkjøp enn tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.